Летний салат из кабачков – это не только прекрасное вкусное блюдо, но и отличный способ использовать овощи, которые в этот период года всегда есть в избытке в холодильнике.

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Фудблогер с ником tania_sheremet_ в Instagram рассказала, какие еще ингредиенты нужно добавить в салат, чтобы получилось действительно вкусное блюдо. Также она показала, какую заправку лучше использовать.

Ингредиенты

Кабачки – 1 большой или 2 маленьких

Помидоры – 1 большой

Чеснок – 3 зуб

Яйца – 2 шт

Укроп

Петрушка

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Кабачок разрезаем на 4 части и режем кусочками.

2. Обжариваем на небольшом количестве масла в течение 3-4 минут, чтобы овощ остался хрустящим.

3. Яйца разбиваем, взбалтываем, выливаем в кабачки. Добавляем соль, перец, перемешиваем и готовим к готовности яиц.

4. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и перекладываем в миску. Оставляем до охлаждения.

5. Нарезаем помидоры, измельчаем укроп и петрушку. Добавляем все в кабачки.

6. Добавляем соль и перец по вкусу и столовую ложку растительного масла. Перемешиваем и подаем на стол.

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