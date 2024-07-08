Летний салат из кабачков с интересной заправкой: все продукты найдутся в холодильнике
Летний салат из кабачков – это не только прекрасное вкусное блюдо, но и отличный способ использовать овощи, которые в этот период года всегда есть в избытке в холодильнике.
Фудблогер с ником tania_sheremet_ в Instagram рассказала, какие еще ингредиенты нужно добавить в салат, чтобы получилось действительно вкусное блюдо. Также она показала, какую заправку лучше использовать.
Ингредиенты
- Кабачки – 1 большой или 2 маленьких
- Помидоры – 1 большой
- Чеснок – 3 зуб
- Яйца – 2 шт
- Укроп
- Петрушка
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Кабачок разрезаем на 4 части и режем кусочками.
2. Обжариваем на небольшом количестве масла в течение 3-4 минут, чтобы овощ остался хрустящим.
3. Яйца разбиваем, взбалтываем, выливаем в кабачки. Добавляем соль, перец, перемешиваем и готовим к готовности яиц.
4. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и перекладываем в миску. Оставляем до охлаждения.
5. Нарезаем помидоры, измельчаем укроп и петрушку. Добавляем все в кабачки.
6. Добавляем соль и перец по вкусу и столовую ложку растительного масла. Перемешиваем и подаем на стол.
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