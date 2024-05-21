Летний салат из огурцов с вкусной заправкой: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Летом салаты лучше всего готовить из свежих, сезонных овощей, а также зелени. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а маслом, сметаной или йогуртом. 

Летний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного салата из огурцов, с луком, кукурузой и майонезом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Огурцы свежие
  • Синий лук
  • Кукуруза

Для заправки:

  • несколько ложек сливочного сыра
  • соль
  • перец
  • гранулированный чеснок
  • по 1 ст.л масла и воды.

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами огурцы и лук.

Приготовление блюда

2. Добавьте кукурузу и заправку, перемешайте.

Готовый салат

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