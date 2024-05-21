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Летний салат из огурцов с вкусной заправкой: рецепт полезного блюда
Летом салаты лучше всего готовить из свежих, сезонных овощей, а также зелени. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а маслом, сметаной или йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного салата из огурцов, с луком, кукурузой и майонезом.
Ингредиенты:
- Огурцы свежие
- Синий лук
- Кукуруза
Для заправки:
- несколько ложек сливочного сыра
- соль
- перец
- гранулированный чеснок
- по 1 ст.л масла и воды.
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами огурцы и лук.
2. Добавьте кукурузу и заправку, перемешайте.
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