Летом салаты лучше всего готовить из свежих, сезонных овощей, а также зелени. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а маслом, сметаной или йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного салата из огурцов, с луком, кукурузой и майонезом.

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Ингредиенты:

Огурцы свежие

Синий лук

Кукуруза

Для заправки:

несколько ложек сливочного сыра

соль

перец

гранулированный чеснок

по 1 ст.л масла и воды.

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами огурцы и лук.

2. Добавьте кукурузу и заправку, перемешайте.

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