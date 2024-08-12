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Летний салат из сырых кабачков: рецепт оригинального и вкусного блюда
Из сырых кабачков можно приготовить очень вкусный и полезный салат. Стоит отметить, что его можно хорошо замариновать при помощи специй и масла с чесноком.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и очень оригинального салата из кабачка, лука и помидора с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Кабачок
- Помидор
Соус:
- Лук
- Масло
- Мед
- Любимые сушеные травы
- Чеснок
- Соевый соус
- Сок лимона
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте кольцами.
2. Соус: в отдельной миске смешайте растительное масло, мед, травы, соус и сок лимона и выжмите туда чеснок, перемешайте.
3. Переложите овощи в пакет-слайдер, залейте овощи соусом и перемешайте. Отправьте салат в холодильник на несколько часов.
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