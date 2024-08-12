Летний салат из сырых кабачков: рецепт оригинального и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Летний салат из сырых кабачков: рецепт оригинального и вкусного блюда

Из сырых кабачков можно приготовить очень вкусный и полезный салат. Стоит отметить, что его можно хорошо замариновать при помощи специй и масла с чесноком. 

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Что приготовить из кабачков

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и очень оригинального салата из кабачка, лука и помидора с вкусным соусом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Кабачок
  • Помидор

Соус:

  • Лук
  • Масло
  • Мед
  • Любимые сушеные травы
  • Чеснок
  • Соевый соус
  • Сок лимона

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кольцами. 

Сырые овощи

2. Соус: в отдельной миске смешайте растительное масло, мед, травы, соус и сок лимона и выжмите туда чеснок, перемешайте. 

Соус для салата

3. Переложите овощи в пакет-слайдер, залейте овощи соусом и перемешайте. Отправьте салат в холодильник на несколько часов.

Готовый салат

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