Из сырых кабачков можно приготовить очень вкусный и полезный салат. Стоит отметить, что его можно хорошо замариновать при помощи специй и масла с чесноком.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и очень оригинального салата из кабачка, лука и помидора с вкусным соусом.

Ингредиенты:

Кабачок

Помидор

Соус:

Лук

Масло

Мед

Любимые сушеные травы

Чеснок

Соевый соус

Сок лимона

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кольцами.

2. Соус: в отдельной миске смешайте растительное масло, мед, травы, соус и сок лимона и выжмите туда чеснок, перемешайте.

3. Переложите овощи в пакет-слайдер, залейте овощи соусом и перемешайте. Отправьте салат в холодильник на несколько часов.

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