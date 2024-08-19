Сладкий перец – очень полезный, вкусный и очень бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, а также аджики, соусов. Еще перец можно вкусно запечь с овощами, сделать из него рулетики с сыром. А также перец можно вкусно законсервировать и нафаршировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных перцев, которые будут отличной основой для салата.

Ингредиенты:

3-4 перца (можно и больше)

1 зубчик чеснока

1 ч.л. французской горчицы

1/2 небольшого фиолетового лука

1 ст.л. масла

1 ст.л. яблочного уксуса

соль, петрушка

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите перец от семян.

2. Запеките при 200 градусах 30 минут.

3. После очистите от кожи, порежьте мелко, добавьте лук, масло, уксус, чеснок, и можно фету, перемешайте и можно есть!

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