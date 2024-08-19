Летний салат из запеченных перцев: готовится блюдо элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Летний салат из запеченных перцев: готовится блюдо элементарно

Сладкий перец – очень полезный, вкусный и очень бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, а также аджики, соусов. Еще перец можно вкусно запечь с овощами, сделать из него рулетики с сыром. А также перец можно вкусно законсервировать и нафаршировать.

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Что приготовить из перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных перцев, которые будут отличной основой для салата. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 3-4 перца (можно и больше)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1/2 небольшого фиолетового лука
  • 1 ст.л. масла
  • 1 ст.л. яблочного уксуса
  • соль, петрушка

 Способ приготовления: 

1. Помойте и очистите перец от семян. 

Запеченный перец

2. Запеките при 200 градусах 30 минут.

Приготовление салата

3. После очистите от кожи, порежьте мелко, добавьте лук, масло, уксус, чеснок, и можно фету, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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