Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

Черешни – это ягоды, не только для приготовления десертов и компотов, но и очень эффектного салата. Можно добавить много свежей зелени, а также жареные креветки. Для заправки идеально подойдет сочетание бальзамического уксуса и меда.

Идея приготовления летнего салата с черешней опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.

Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

Ингредиенты:

  • черешня
  • креветки
  • вяленые томаты
  • шпинат
  • сыр пармезан

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло
  • бальзамический уксус
  • сок лайма
  • горчица в зернах
  • мед

Способ приготовления:

Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

1. Черешню разрезать на половинки, вынуть косточки.

2. Креветки почистить.

Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

3. Поджарить на оливковом масле (по желанию добавить немного чили в хлопьях) по минуте с каждой стороны, в процессе полить соком лайма.

4. Смешать заправку.

Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

5. Выложить шпинат, черешни, вяленые томаты.

Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

6. Полить заправкой, перемешать.

7. Выложить креветки, посыпать пармезаном, нарезанным хлопьями.

Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выбрать черешню без нитратов

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