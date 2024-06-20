Летний салат с черешнями: с чем вкусно соединить ягоды в блюде
Черешни – это ягоды, не только для приготовления десертов и компотов, но и очень эффектного салата. Можно добавить много свежей зелени, а также жареные креветки. Для заправки идеально подойдет сочетание бальзамического уксуса и меда.
Идея приготовления летнего салата с черешней опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.
Ингредиенты:
- черешня
- креветки
- вяленые томаты
- шпинат
- сыр пармезан
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло
- бальзамический уксус
- сок лайма
- горчица в зернах
- мед
Способ приготовления:
1. Черешню разрезать на половинки, вынуть косточки.
2. Креветки почистить.
3. Поджарить на оливковом масле (по желанию добавить немного чили в хлопьях) по минуте с каждой стороны, в процессе полить соком лайма.
4. Смешать заправку.
5. Выложить шпинат, черешни, вяленые томаты.
6. Полить заправкой, перемешать.
7. Выложить креветки, посыпать пармезаном, нарезанным хлопьями.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выбрать черешню без нитратов