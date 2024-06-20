Черешни – это ягоды, не только для приготовления десертов и компотов, но и очень эффектного салата. Можно добавить много свежей зелени, а также жареные креветки. Для заправки идеально подойдет сочетание бальзамического уксуса и меда.

Идея приготовления летнего салата с черешней опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.

Ингредиенты:

черешня

креветки

вяленые томаты

шпинат

сыр пармезан

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло

бальзамический уксус

сок лайма

горчица в зернах

мед

Способ приготовления:

1. Черешню разрезать на половинки, вынуть косточки.

2. Креветки почистить.

3. Поджарить на оливковом масле (по желанию добавить немного чили в хлопьях) по минуте с каждой стороны, в процессе полить соком лайма.

4. Смешать заправку.

5. Выложить шпинат, черешни, вяленые томаты.

6. Полить заправкой, перемешать.

7. Выложить креветки, посыпать пармезаном, нарезанным хлопьями.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выбрать черешню без нитратов