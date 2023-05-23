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Летний салат с крабовыми палочками по-новому: что изменит вкус привычного блюда
Салат из крабовых палочек можно готовить без риса, если вы хотите более легкий вариант блюда. Для оригинального вкуса добавьте в салат свежие огурцы, а также лучше всего не заправлять майонезом, заменив его йогуртом.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, со свежими огурцами.
Оригинального вкуса блюду придадут свежие огурцы!
Ингредиенты:
- яйцо
- крабовые палочки
- огурцы свежие
- кукурузка
Для соуса:
- белый йогурт
- майонез
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Порежьте крупно крабовые палочки.
2. Огурцы кубиком.
3. Смешайте все для соуса.
4. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте соус, перемешайте, поставьте на несколько часов в холодильник и можно подавать.
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