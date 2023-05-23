Летний салат с крабовыми палочками по-новому: что изменит вкус привычного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Рецепт салата

Салат из крабовых палочек можно готовить без риса, если вы хотите более легкий вариант блюда. Для оригинального вкуса добавьте в салат свежие огурцы, а также лучше всего не заправлять майонезом, заменив его йогуртом.

Вкусный салат с крабовыми палочками

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, со свежими огурцами.

Рецепт салата
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Оригинального вкуса блюду придадут свежие огурцы! 

Ингредиенты:

  • яйцо
  • крабовые палочки
  • огурцы свежие
  • кукурузка

Для соуса:

  • белый йогурт
  • майонез
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Порежьте крупно крабовые палочки.

Огурцы и крабовые палочки

2. Огурцы кубиком. 

Приготовление салата

3. Смешайте все для соуса.

Соус для салата

4. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте соус, перемешайте, поставьте на несколько часов в холодильник и можно подавать.

Готовый салат

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