Салат из крабовых палочек можно готовить без риса, если вы хотите более легкий вариант блюда. Для оригинального вкуса добавьте в салат свежие огурцы, а также лучше всего не заправлять майонезом, заменив его йогуртом.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, со свежими огурцами.

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Оригинального вкуса блюду придадут свежие огурцы!

Ингредиенты:

яйцо

крабовые палочки

огурцы свежие

кукурузка

Для соуса:

белый йогурт

майонез

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Порежьте крупно крабовые палочки.

2. Огурцы кубиком.

3. Смешайте все для соуса.

4. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте соус, перемешайте, поставьте на несколько часов в холодильник и можно подавать.

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