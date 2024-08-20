Летний тертый пирог с нектарином: идеальный десерт к чаю и компоту

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Летний тертый пирог с нектарином: идеальный десерт к чаю и компоту

Тертый пирог – очень простой и вкусный десерт к чаю, кофе. Готовить его можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с ягодным джемом, а также сочными фруктами.

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Как приготовить вкусный тертый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с сочным нектарином. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 80 г мягкого масла
  • 150 г сахара
  • 2 желтка, ваниль, щепотка соли
  • 350 г муки
  • 1/2 ч.л разрыхлителя
  • 1 ст.л. сметаны

Творожная начинка: 

  • 700 г кисломолочного творога 150 г сахара, ваниль
  • 2 белка
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1/2 ст.л. крахмала
  • 1 кг нектаринов, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. крахмала, 2 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте масло с сахаром и яйцами, добавьте муку, разрыхлитель, сметану и перемешайте до однородности. Часть теста положите в морозилку, а большую часть в холодильник. 

Приготовление теста

2. Порежьте нектарины, добавьте крахмал, сахар, лимонный сок, перемешайте.

Нектарины с сахаром

3. Смешайте творог с сахаром, сметаной и белком.  

Творожная начинка

4. Натрите на противень тесто, сверху творожный слой, нектарины и сверху тесто. 

Приготовление пирога

5. Выпекайте пирог при 180 градусах 45-50 минут. 

Готовый пирог

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