Летний тертый пирог с нектарином: идеальный десерт к чаю и компоту
Тертый пирог – очень простой и вкусный десерт к чаю, кофе. Готовить его можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с ягодным джемом, а также сочными фруктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с сочным нектарином.
Ингредиенты:
- 80 г мягкого масла
- 150 г сахара
- 2 желтка, ваниль, щепотка соли
- 350 г муки
- 1/2 ч.л разрыхлителя
- 1 ст.л. сметаны
Творожная начинка:
- 700 г кисломолочного творога 150 г сахара, ваниль
- 2 белка
- 1 ст.л. сметаны
- 1/2 ст.л. крахмала
- 1 кг нектаринов, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. крахмала, 2 ст.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте масло с сахаром и яйцами, добавьте муку, разрыхлитель, сметану и перемешайте до однородности. Часть теста положите в морозилку, а большую часть в холодильник.
2. Порежьте нектарины, добавьте крахмал, сахар, лимонный сок, перемешайте.
3. Смешайте творог с сахаром, сметаной и белком.
4. Натрите на противень тесто, сверху творожный слой, нектарины и сверху тесто.
5. Выпекайте пирог при 180 градусах 45-50 минут.
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