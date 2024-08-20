Тертый пирог – очень простой и вкусный десерт к чаю, кофе. Готовить его можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с ягодным джемом, а также сочными фруктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с сочным нектарином.

Ингредиенты:

80 г мягкого масла

150 г сахара

2 желтка, ваниль, щепотка соли

350 г муки

1/2 ч.л разрыхлителя

1 ст.л. сметаны

Творожная начинка:

700 г кисломолочного творога 150 г сахара, ваниль

2 белка

1 ст.л. сметаны

1/2 ст.л. крахмала

1 кг нектаринов, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. крахмала, 2 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте масло с сахаром и яйцами, добавьте муку, разрыхлитель, сметану и перемешайте до однородности. Часть теста положите в морозилку, а большую часть в холодильник.

2. Порежьте нектарины, добавьте крахмал, сахар, лимонный сок, перемешайте.

3. Смешайте творог с сахаром, сметаной и белком.

4. Натрите на противень тесто, сверху творожный слой, нектарины и сверху тесто.

5. Выпекайте пирог при 180 градусах 45-50 минут.

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