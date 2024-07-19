"Тирамису" – популярный итальянский десерт, который готовят по всему миру. В его основе печенье савоярди, которое после пропитки кремом и кофе становится очень мягким и нежным. Но летом вместо кофе можно использовать сезонные ягоды и фрукты – вкус будет очень освежающим.

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Идея приготовления "Тирамису" с фруктами опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Возьмите клубнику, персик и другие любимые плоды по желанию.

Ингредиенты:

желатин – 12 г

вода – 100 мл.

персики – 2 шт.

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

клубника – 300 г

сливки 33-36% – 500 мл.

маскарпоне – 250 г

сахарная пудра – 130 г

печенье савоярди – 300 г

фрукты по желанию

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, перемешать и оставить набухать.

2. Для начинки в нарезанный персик добавить крахмал, перемешать и поставить на средний огонь, довести до загустения.

3. Сбить массу блендером.

4. Для пропитки клубнику тоже сбить блендером.

5. Для крема 2 минуты взбивать охлажденные сливки, добавить маскарпоне и сахарную пудру, перемешать все.

6. В несколько этапов влить растопленный в микроволновке желатин и снова перемешать.

7. Срезать у печенья края и выложить по кругу в форму, затем каждый кусочек печенья погрузить в клубничное пюре и выложить слоем. Далее крем и персиковая начинка, снова крем и так по очереди.

8. Оставить в холодильнике на 4-5 часов для стабилизации.

9. По желанию украсить фруктами.

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