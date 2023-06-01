Летний тирамису с клубникой и нежный кремом: делимся рецептом самого вкусного и простого десерта
Лучший летний десерт – нежный тирамису, основа которого – печенье савоярди и ароматный крем. Если вы хотите, чтобы десерт был не сильно сладким и приторным, добавьте ягоды, например клубнику. Стоит отметить, что алкоголь добавлять в десерт необязательно.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного тирамису с клубникой и нежный яичным кремом.
Ингредиенты:
- клубника – 300 г
- печенье савоярди – 200 г
- лимонный сок или ароматный алкоголь – 1 ст. л.
- сахарная пудра – 70 г
- желтки – 4 шт.
- сахар – 140 г
- вода – 40 мл
- сливки – 200 г
- маскарпоне – 250 г
- клубника для украшения
Способ приготовления:
1. Клубнику, сахарную пудру и алкоголь пробейте блендером.
2. Крем: в миску выложите желтки, в небольшую кастрюльку всыпьте сахар, влейте воду и поставьте на средний огонь, доведите сироп до кипения и варите до 118 С. Взбейте желтки, а когда они посветлеют, можно вводить тоненькой струйкой сироп, не переставая взбивать, пока масса полностью не остынет.
3. Холодные сливки взбейте в густую массу. Добавьте маскарпоне и сироп. Сначала просто перемешайте на малых оборотах, пока все не смешается в более или менее однородную массу, а затем добавьте немного скорость миксера и взбивайте в пышный гладкий крем.
4. Соберите десерт: каждое печенье окуните в клубничную массу и выложите слоем в форму. Сверху выложите половину крема, разровняйте. Второй слой снова печенье и крем.
Сверху десерт украсьте клубникой, накройте крышкой или затяните пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.
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