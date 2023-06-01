Лучший летний десерт – нежный тирамису, основа которого – печенье савоярди и ароматный крем. Если вы хотите, чтобы десерт был не сильно сладким и приторным, добавьте ягоды, например клубнику. Стоит отметить, что алкоголь добавлять в десерт необязательно.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного тирамису с клубникой и нежный яичным кремом.

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Ингредиенты:

клубника – 300 г

печенье савоярди – 200 г

лимонный сок или ароматный алкоголь – 1 ст. л.

сахарная пудра – 70 г

желтки – 4 шт.

сахар – 140 г

вода – 40 мл

сливки – 200 г

маскарпоне – 250 г

клубника для украшения

Способ приготовления:

1. Клубнику, сахарную пудру и алкоголь пробейте блендером.

2. Крем: в миску выложите желтки, в небольшую кастрюльку всыпьте сахар, влейте воду и поставьте на средний огонь, доведите сироп до кипения и варите до 118 С. Взбейте желтки, а когда они посветлеют, можно вводить тоненькой струйкой сироп, не переставая взбивать, пока масса полностью не остынет.

3. Холодные сливки взбейте в густую массу. Добавьте маскарпоне и сироп. Сначала просто перемешайте на малых оборотах, пока все не смешается в более или менее однородную массу, а затем добавьте немного скорость миксера и взбивайте в пышный гладкий крем.

4. Соберите десерт: каждое печенье окуните в клубничную массу и выложите слоем в форму. Сверху выложите половину крема, разровняйте. Второй слой снова печенье и крем.

Сверху десерт украсьте клубникой, накройте крышкой или затяните пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

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