Летний тирамису с клубникой и нежный кремом: делимся рецептом самого вкусного и простого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тирамису с клубникой

Лучший летний десерт – нежный тирамису, основа которого – печенье савоярди и ароматный крем. Если вы хотите, чтобы десерт был не сильно сладким и приторным, добавьте ягоды, например клубнику. Стоит отметить, что алкоголь добавлять в десерт необязательно. 

Тирамису с бананом

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного тирамису с клубникой и нежный яичным кремом. 

Рецепт тирамису
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Ингредиенты:

  • клубника – 300 г
  • печенье савоярди – 200 г
  • лимонный сок или ароматный алкоголь – 1 ст. л.
  • сахарная пудра – 70 г
  • желтки – 4 шт.
  • сахар – 140 г
  • вода – 40 мл
  • сливки – 200 г
  • маскарпоне – 250 г
  • клубника для украшения 

Способ приготовления:

1. Клубнику, сахарную пудру и алкоголь пробейте блендером.

Клубника для десерта

2. Крем: в миску выложите желтки, в небольшую кастрюльку всыпьте сахар, влейте воду и поставьте на средний огонь, доведите сироп до кипения и варите до 118 С. Взбейте желтки, а когда они посветлеют, можно вводить тоненькой струйкой сироп, не переставая взбивать, пока масса полностью не остынет. 

Сироп для приготовления крема

3. Холодные сливки взбейте в густую массу. Добавьте маскарпоне и сироп. Сначала просто перемешайте на малых оборотах, пока все не смешается в более или менее однородную массу, а затем добавьте немного скорость миксера и взбивайте в пышный гладкий крем.

Нежный крем

4. Соберите десерт: каждое печенье окуните в клубничную массу и выложите слоем в форму. Сверху выложите половину крема, разровняйте. Второй слой снова печенье и крем. 

Приготовление тирамису

Сверху десерт украсьте клубникой, накройте крышкой или затяните пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Готовый десерт

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