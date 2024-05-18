Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает
В летний период не очень хочется калорийной выпечки из теста. Поэтому идеальным вариантом будет сделать легкий чизкейк, в основе которого будут свежие яблоки и клубника. Масса отлично застывает в холодильнике и смотрится очень эстетично.
Идея приготовления яблочного десерта с клубникой без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Выходит полноценный праздничный торт.
Ингредиенты для карамелизированных яблок:
- вода – 50 г
- сахар – 70-100 г
- яблоки очищенные – 3 шт. (360 г)
- лимонный сок – 15 г
- масло сливочное 82,5% – 30 г
- цедра 1/2 лимона
Ингредиенты для творожного слоя:
- кисломолочный творог 9% – 400 г
- карамелизированные яблоки – 360 г
- желатин 180 блюм – 18 г
- вода – 90 г
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- шоколад молочный – 90 г
- сливки 20% – 70 г
- желатин 180 блюм – 4 г
- вода – 20 г
Ингредиенты для компота:
- клубника – 150 г
- сахар – 30 г или по вкусу
- лимонный сок – 5 г
- цедра 1/2 лимона
- мята – по желанию
- вода 300 г
Ингредиенты для клубничного слоя:
- клубничный компот 150 г
- желатин 180 Блум 5 г
- компот для желатина 25 г
- клубника для декора
Способ приготовления:
1. Дно формы обтягиваем пищевой пленкой. Внутрь положить ацетатную плёнку.
2. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут. Или готовить по инструкции.
Ингредиенты для карамелизированных яблок:
1. В сковороду влить воду.
2. Всыпать сахар, варить сироп 1-2 минуты.
3. Добавить яблоки, нарезанные дольками и под крышкой тушить до размягчения 15 минут.
4. Влить лимонный сок, добавить цедру, сливочное масло.
5. Включить огонь максимум.
6. Когда яблоки станут румяными – готово.
Способ приготовления сырного слоя:
1. В сыр добавить яблоки и взбить до однородности. Можно попробовать и отрегулировать сахар по вкусу.
2. Распустить желатин и влить в массу, соединить.
3. Вылить в форму и поставить в холодильник на 30 минут.
Ингредиенты для шоколадного слоя:
1. В шоколад влить сливки и на водяной бане соединить до однородности или в микроволновке.
2. Влить желатин, смешать и вылить на застывший слой.
Способ приготовления клубничного слоя:
1. Клубнику нарезать кружочками.
2. Из обрезков сварить компот.
3. В кастрюлю добавить клубнику, лимонный сок, сахар, цедру, мяту, воду.
4. После закипания варить 1 минуту.
5. Охладить и процедить 150 г компота.
6. Желатин залить холодным компотом и оставить на 15 минут.
7. Распустить желатин и влить в компот, 80 г компота выливаем на застывший шоколад и поставить в холодильник на 30 минут.
8. Выложить слой клубники и залить оставшимся компотом.
9. Накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник минимум на 4 часа.
10. Перед подачей украсить мятой, нарезаем порционно и наслаждаться.
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