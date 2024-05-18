Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
72
Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

В летний период не очень хочется калорийной выпечки из теста. Поэтому идеальным вариантом будет сделать легкий чизкейк, в основе которого будут свежие яблоки и клубника. Масса отлично застывает в холодильнике и смотрится очень эстетично.

Идея приготовления яблочного десерта с клубникой без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Выходит полноценный праздничный торт.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

Ингредиенты для карамелизированных яблок:

  • вода – 50 г
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  • сахар – 70-100 г
  • яблоки очищенные – 3 шт. (360 г)
  • лимонный сок – 15 г
  • масло сливочное 82,5% – 30 г
  • цедра 1/2 лимона

Ингредиенты для творожного слоя:

  • кисломолочный творог 9% – 400 г
  • карамелизированные яблоки – 360 г
  • желатин 180 блюм – 18 г
  • вода – 90 г

Ингредиенты для шоколадного слоя:

  • шоколад молочный – 90 г
  • сливки 20% – 70 г
  • желатин 180 блюм – 4 г
  • вода – 20 г

Ингредиенты для компота:

  • клубника – 150 г
  • сахар – 30 г или по вкусу
  • лимонный сок – 5 г
  • цедра 1/2 лимона
  • мята – по желанию
  • вода 300 г

Ингредиенты для клубничного слоя:

  • клубничный компот 150 г
  • желатин 180 Блум 5 г
  • компот для желатина 25 г
  • клубника для декора

Способ приготовления:

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

1. Дно формы обтягиваем пищевой пленкой. Внутрь положить ацетатную плёнку.

2. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут. Или готовить по инструкции.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

Ингредиенты для карамелизированных яблок:

1. В сковороду влить воду.

2. Всыпать сахар, варить сироп 1-2 минуты.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

3. Добавить яблоки, нарезанные дольками и под крышкой тушить до размягчения 15 минут.

4. Влить лимонный сок, добавить цедру, сливочное масло.

5. Включить огонь максимум.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

6. Когда яблоки станут румяными – готово.

Способ приготовления сырного слоя:

1. В сыр добавить яблоки и взбить до однородности. Можно попробовать и отрегулировать сахар по вкусу.

2. Распустить желатин и влить в массу, соединить.

3. Вылить в форму и поставить в холодильник на 30 минут.

Ингредиенты для шоколадного слоя:

1. В шоколад влить сливки и на водяной бане соединить до однородности или в микроволновке.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

2. Влить желатин, смешать и вылить на застывший слой.

Способ приготовления клубничного слоя:

1. Клубнику нарезать кружочками.

2. Из обрезков сварить компот.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

3. В кастрюлю добавить клубнику, лимонный сок, сахар, цедру, мяту, воду.

4. После закипания варить 1 минуту.

5. Охладить и процедить 150 г компота.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

6. Желатин залить холодным компотом и оставить на 15 минут.

7. Распустить желатин и влить в компот, 80 г компота выливаем на застывший шоколад и поставить в холодильник на 30 минут.

Летний яблочный десерт с клубникой: выпекать не придется и быстро застывает

8. Выложить слой клубники и залить оставшимся компотом.

9. Накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник минимум на 4 часа.

10. Перед подачей украсить мятой, нарезаем порционно и наслаждаться.

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