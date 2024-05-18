В летний период не очень хочется калорийной выпечки из теста. Поэтому идеальным вариантом будет сделать легкий чизкейк, в основе которого будут свежие яблоки и клубника. Масса отлично застывает в холодильнике и смотрится очень эстетично.

Идея приготовления яблочного десерта с клубникой без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Выходит полноценный праздничный торт.

Ингредиенты для карамелизированных яблок:

вода – 50 г

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сахар – 70-100 г

яблоки очищенные – 3 шт. (360 г)

лимонный сок – 15 г

масло сливочное 82,5% – 30 г

цедра 1/2 лимона

Ингредиенты для творожного слоя:

кисломолочный творог 9% – 400 г

карамелизированные яблоки – 360 г

желатин 180 блюм – 18 г

вода – 90 г

Ингредиенты для шоколадного слоя:

шоколад молочный – 90 г

сливки 20% – 70 г

желатин 180 блюм – 4 г

вода – 20 г

Ингредиенты для компота:

клубника – 150 г

сахар – 30 г или по вкусу

лимонный сок – 5 г

цедра 1/2 лимона

мята – по желанию

вода 300 г

Ингредиенты для клубничного слоя:

клубничный компот 150 г

желатин 180 Блум 5 г

компот для желатина 25 г

клубника для декора

Способ приготовления:

1. Дно формы обтягиваем пищевой пленкой. Внутрь положить ацетатную плёнку.

2. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут. Или готовить по инструкции.

Ингредиенты для карамелизированных яблок:

1. В сковороду влить воду.

2. Всыпать сахар, варить сироп 1-2 минуты.

3. Добавить яблоки, нарезанные дольками и под крышкой тушить до размягчения 15 минут.

4. Влить лимонный сок, добавить цедру, сливочное масло.

5. Включить огонь максимум.

6. Когда яблоки станут румяными – готово.

Способ приготовления сырного слоя:

1. В сыр добавить яблоки и взбить до однородности. Можно попробовать и отрегулировать сахар по вкусу.

2. Распустить желатин и влить в массу, соединить.

3. Вылить в форму и поставить в холодильник на 30 минут.

Ингредиенты для шоколадного слоя:

1. В шоколад влить сливки и на водяной бане соединить до однородности или в микроволновке.

2. Влить желатин, смешать и вылить на застывший слой.

Способ приготовления клубничного слоя:

1. Клубнику нарезать кружочками.

2. Из обрезков сварить компот.

3. В кастрюлю добавить клубнику, лимонный сок, сахар, цедру, мяту, воду.

4. После закипания варить 1 минуту.

5. Охладить и процедить 150 г компота.

6. Желатин залить холодным компотом и оставить на 15 минут.

7. Распустить желатин и влить в компот, 80 г компота выливаем на застывший шоколад и поставить в холодильник на 30 минут.

8. Выложить слой клубники и залить оставшимся компотом.

9. Накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник минимум на 4 часа.

10. Перед подачей украсить мятой, нарезаем порционно и наслаждаться.

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