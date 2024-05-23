Летний ягодный пирог: рецепт самой простой выпечки
Домашние пироги можно готовить на дрожжевом, песочном тесте. Для летних пирогов лучше всего использовать свежие ягоды и фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирог с двумя видами теста.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 60 г
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 1 шт. крупное
- Молоко – 80 г
- Сметана или греческий йогурт – 1 ст. л.
- Мука – 200 г
- Цедра половины лимона
- Лимонный сок – 3 ст. л.
- Корица – по желанию
- Ваниль
- Щепотка соли
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Малина замороженная – 100 г (можно другую любимую ягоду);
- Малиновый джем – 100 г
Второе тесто:
- Масло сливочное растопленное – 30 г
- Сахар – 50 г
- Мука – 50 г
- Корица
Способ приготовления:
1. Сначала готовьте первое тесто: мягкое масло (60 г) взбейте и добавьте сахар и еще раз взбейте, после добавьте яйцо и снова взбейте. Добавьте молоко и сметану (йогурт). К однородности. После всыпьте мука, цедру, ваниль, разрыхлитель, соль и корицу. Все перемешайте до однородности.
2. Готовим второе тесто хрустящий крамбл: к растопленному маслу добавьте сахар и муку, взбейте все до однородности. По консистенции должен получиться как песок.
3. На дно формы выложите половину первого теста. Сверху прослойка варенья. Ко второй половине теста добавьте замороженные ягоды и выложите сверху варенье. Посыпьте все вторым тестом и запекайте при 180 С 30-40 минут.
4. Проверяйте пирог деревянной зубочисткой, чтобы тесто не тянулось и дайте остыть в форме хотя бы 20 минут и можно есть.
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