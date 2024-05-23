Домашние пироги можно готовить на дрожжевом, песочном тесте. Для летних пирогов лучше всего использовать свежие ягоды и фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирог с двумя видами теста.

Видео дня

Ингредиенты:

Масло сливочное – 60 г

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт. крупное

Молоко – 80 г

Сметана или греческий йогурт – 1 ст. л.

Мука – 200 г

Цедра половины лимона

Лимонный сок – 3 ст. л.

Корица – по желанию

Ваниль

Щепотка соли

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Малина замороженная – 100 г (можно другую любимую ягоду);

Малиновый джем – 100 г

Второе тесто:

Масло сливочное растопленное – 30 г

Сахар – 50 г

Мука – 50 г

Корица

Способ приготовления:

1. Сначала готовьте первое тесто: мягкое масло (60 г) взбейте и добавьте сахар и еще раз взбейте, после добавьте яйцо и снова взбейте. Добавьте молоко и сметану (йогурт). К однородности. После всыпьте мука, цедру, ваниль, разрыхлитель, соль и корицу. Все перемешайте до однородности.

2. Готовим второе тесто хрустящий крамбл: к растопленному маслу добавьте сахар и муку, взбейте все до однородности. По консистенции должен получиться как песок.

3. На дно формы выложите половину первого теста. Сверху прослойка варенья. Ко второй половине теста добавьте замороженные ягоды и выложите сверху варенье. Посыпьте все вторым тестом и запекайте при 180 С 30-40 минут.

4. Проверяйте пирог деревянной зубочисткой, чтобы тесто не тянулось и дайте остыть в форме хотя бы 20 минут и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: