Летний ягодный пирог: рецепт самой простой выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ягодный крамбл

Домашние пироги можно готовить на дрожжевом, песочном тесте. Для летних пирогов лучше всего использовать свежие ягоды и фрукты. 

Домашний ягодный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирог с двумя видами теста. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 60 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйцо – 1 шт. крупное
  • Молоко – 80 г
  • Сметана или греческий йогурт – 1 ст. л.
  • Мука – 200 г
  • Цедра половины лимона
  • Лимонный сок – 3 ст. л.
  • Корица – по желанию
  • Ваниль
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Малина замороженная – 100 г (можно другую любимую ягоду);
  • Малиновый джем – 100 г

Второе тесто:

  • Масло сливочное растопленное – 30 г
  • Сахар – 50 г
  • Мука – 50 г
  • Корица

Способ приготовления: 

1. Сначала готовьте первое тесто: мягкое масло (60 г) взбейте и добавьте сахар и еще раз взбейте, после добавьте яйцо и снова взбейте. Добавьте молоко и сметану (йогурт). К однородности. После всыпьте мука, цедру, ваниль, разрыхлитель, соль и корицу. Все перемешайте до однородности.

Основа для теста

2. Готовим второе тесто хрустящий крамбл: к растопленному маслу добавьте сахар и муку, взбейте все до однородности. По консистенции должен получиться как песок.

Готовое тесто

3. На дно формы выложите половину первого теста. Сверху прослойка варенья. Ко второй половине теста добавьте замороженные ягоды и выложите сверху варенье. Посыпьте все  вторым тестом и запекайте при 180 С 30-40 минут.

Приготовление пирога

4. Проверяйте пирог деревянной зубочисткой, чтобы тесто не тянулось и дайте остыть в форме хотя бы 20 минут и можно есть.

Готовый пирог

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