Летняя окрошка на минеральной воде: рецепт самого вкусного охлаждающего блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
126
Летняя окрошка на минеральной воде: рецепт самого вкусного охлаждающего блюда

Самый лучший летний суп – окрошка, основа которого – вареные овощи, свежие огурцы, а для более сытного варианта добавьте рыбу, колбасу, вареное филе. 

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с минеральной водой. 

Рецепт окрошки

Ингредиенты: 

  • картофель вареный – 2-3 шт. 
  • яйца – 3 шт.
  • филе индейки – 350 г
  • колбаса лекарственная/молочная/докторская – 250 г
  • укроп – по вкусу
  • огурец – 2 больших
  • сметана
  • горчица (не в зернах)
  • вода сильногазированная
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Картошку, яйца и индейку отвариваем. Все нарезаем кубиками. То же делаем с колбасой и огурцами.

Ингредиенты для блюда

2. Укроп мелко рубим. Все перемешиваем в кастрюле, солим и перчим по вкусу.

Овощи и колбаса

3. Прямо в тарелку перед подачей выкладываем примерно 2 столовые ложки сметаны и горчицу по вкусу. Выкладываем овощно-мясную смесь и заливаем сильногазированной водой.

С чем готовить окрошку

Еще раз пробуем на вкус, при необходимости солим и перчим. Хорошо перемешиваем и подаем!

Готовая окрошка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты