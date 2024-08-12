Самый лучший летний суп – окрошка, основа которого – вареные овощи, свежие огурцы, а для более сытного варианта добавьте рыбу, колбасу, вареное филе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с минеральной водой.

Ингредиенты:

картофель вареный – 2-3 шт.

яйца – 3 шт.

филе индейки – 350 г

колбаса лекарственная/молочная/докторская – 250 г

укроп – по вкусу

огурец – 2 больших

сметана

горчица (не в зернах)

вода сильногазированная

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку, яйца и индейку отвариваем. Все нарезаем кубиками. То же делаем с колбасой и огурцами.

2. Укроп мелко рубим. Все перемешиваем в кастрюле, солим и перчим по вкусу.

3. Прямо в тарелку перед подачей выкладываем примерно 2 столовые ложки сметаны и горчицу по вкусу. Выкладываем овощно-мясную смесь и заливаем сильногазированной водой.

Еще раз пробуем на вкус, при необходимости солим и перчим. Хорошо перемешиваем и подаем!

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