Летняя окрошка на минеральной воде: рецепт самого вкусного охлаждающего блюда
Самый лучший летний суп – окрошка, основа которого – вареные овощи, свежие огурцы, а для более сытного варианта добавьте рыбу, колбасу, вареное филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с минеральной водой.
Ингредиенты:
- картофель вареный – 2-3 шт.
- яйца – 3 шт.
- филе индейки – 350 г
- колбаса лекарственная/молочная/докторская – 250 г
- укроп – по вкусу
- огурец – 2 больших
- сметана
- горчица (не в зернах)
- вода сильногазированная
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку, яйца и индейку отвариваем. Все нарезаем кубиками. То же делаем с колбасой и огурцами.
2. Укроп мелко рубим. Все перемешиваем в кастрюле, солим и перчим по вкусу.
3. Прямо в тарелку перед подачей выкладываем примерно 2 столовые ложки сметаны и горчицу по вкусу. Выкладываем овощно-мясную смесь и заливаем сильногазированной водой.
Еще раз пробуем на вкус, при необходимости солим и перчим. Хорошо перемешиваем и подаем!
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