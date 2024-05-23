Летняя окрошка с филе на минеральной воде: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт окрошки

Окрошка – по-настоящему летнее, охлаждающее блюдо, основа которого – свежие овощи, мясо или рыба. А придаст блюду свежести именно минеральна вода или квас, холодный кефир. 

Вкусная окрошка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с куриным филе.

Рецепт окрошки
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Совет от кулинара: нужно добавить майонез, хотя бы две столовые ложки. Будет очень вкусно! 

Майонез для блюда

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 г
  • Огурец свежий – 3-4 шт.
  • Редис – 5 шт.
  • Яйца – 5 шт.
  • Филе бедра – 500 г
  • Лук крымский
  • Сметана – 100 г
  • Горчица американская – 40 г
  • Хрен – 10 г
  • Соль, перец, щепотка сахара (по желанию)
  • Зелень
  • Газированная вода (очень холодная) – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Для начала запеките картошку в духовке. После порежьте кубиком вместе с яйцами. 

Яйца и огурцы

2. Мясо пожарьте, порежьте кусками. 

Мясо для блюда

3. Порежьте мелко овощи. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте воду, 

Готовое блюдо

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