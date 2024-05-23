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Летняя окрошка с филе на минеральной воде: самый простой рецепт
Окрошка – по-настоящему летнее, охлаждающее блюдо, основа которого – свежие овощи, мясо или рыба. А придаст блюду свежести именно минеральна вода или квас, холодный кефир.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с куриным филе.
Совет от кулинара: нужно добавить майонез, хотя бы две столовые ложки. Будет очень вкусно!
Ингредиенты:
- Картофель – 400 г
- Огурец свежий – 3-4 шт.
- Редис – 5 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Филе бедра – 500 г
- Лук крымский
- Сметана – 100 г
- Горчица американская – 40 г
- Хрен – 10 г
- Соль, перец, щепотка сахара (по желанию)
- Зелень
- Газированная вода (очень холодная) – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Для начала запеките картошку в духовке. После порежьте кубиком вместе с яйцами.
2. Мясо пожарьте, порежьте кусками.
3. Порежьте мелко овощи. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте воду,
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