Окрошка – по-настоящему летнее, охлаждающее блюдо, основа которого – свежие овощи, мясо или рыба. А придаст блюду свежести именно минеральна вода или квас, холодный кефир.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с куриным филе.

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Совет от кулинара: нужно добавить майонез, хотя бы две столовые ложки. Будет очень вкусно!

Ингредиенты:

Картофель – 400 г

Огурец свежий – 3-4 шт.

Редис – 5 шт.

Яйца – 5 шт.

Филе бедра – 500 г

Лук крымский

Сметана – 100 г

Горчица американская – 40 г

Хрен – 10 г

Соль, перец, щепотка сахара (по желанию)

Зелень

Газированная вода (очень холодная) – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Для начала запеките картошку в духовке. После порежьте кубиком вместе с яйцами.

2. Мясо пожарьте, порежьте кусками.

3. Порежьте мелко овощи. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте воду,

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