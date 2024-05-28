Панцанелла – очень вкусный, легкий и простой в приготовлении тосканский летний салат, основа которого – помидоры, лук и хлебные сухари. Но, чтобы внести в блюдо летние мотивы, кулинары советуют заменить помидоры например нектаринами, которые идеально сочетаются с прошутто.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной панцанеллы, которая станет настоящим украшением стола.

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Ингредиенты:

Хлеб (чиабатта, багет или любой другой белый хлеб)

Чеснок

Сушеный базилик

Оливковое масло

Красный лук

Оливки

Свежий базилик

Наршараб (гранатовый соус) или винный уксус

Помидоры

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб кубиком, полейте маслом с чесноком и специями, сушите в духовке.

2. Порежьте помидоры, лук, оливки, выложите на блюдо, полейте соусом и сверху выложите сухари.

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