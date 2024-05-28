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Летняя панценелла: из чего приготовить легкий и оригинальный итальянский салат
Панцанелла – очень вкусный, легкий и простой в приготовлении тосканский летний салат, основа которого – помидоры, лук и хлебные сухари. Но, чтобы внести в блюдо летние мотивы, кулинары советуют заменить помидоры например нектаринами, которые идеально сочетаются с прошутто.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной панцанеллы, которая станет настоящим украшением стола.
Ингредиенты:
- Хлеб (чиабатта, багет или любой другой белый хлеб)
- Чеснок
- Сушеный базилик
- Оливковое масло
- Красный лук
- Оливки
- Свежий базилик
- Наршараб (гранатовый соус) или винный уксус
- Помидоры
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб кубиком, полейте маслом с чесноком и специями, сушите в духовке.
2. Порежьте помидоры, лук, оливки, выложите на блюдо, полейте соусом и сверху выложите сухари.
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