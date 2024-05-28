Летняя панценелла: из чего приготовить легкий и оригинальный итальянский салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Панцанелла – очень вкусный, легкий и простой в приготовлении тосканский летний салат, основа которого – помидоры, лук и хлебные сухари. Но, чтобы внести в блюдо летние мотивы, кулинары советуют заменить помидоры например нектаринами,  которые идеально сочетаются с прошутто. 

Легкий салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной панцанеллы, которая станет настоящим украшением стола. 

Вкусный овощной салат
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Ингредиенты: 

  • Хлеб (чиабатта, багет или любой другой белый хлеб)
  • Чеснок
  • Сушеный базилик
  • Оливковое масло
  • Красный лук
  • Оливки
  • Свежий базилик
  • Наршараб (гранатовый соус) или винный уксус
  • Помидоры
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте хлеб кубиком, полейте маслом с чесноком и специями, сушите в духовке.

Сухари со специями

2. Порежьте помидоры, лук, оливки, выложите на блюдо, полейте соусом и сверху выложите сухари.

Готовый салат

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