Лимонад из бузины – свежий, освежающий напиток, сочетающий в себе кислинку лимона с ароматом и полезными свойствами бузины. Его легкий вкус и аромат поднимают настроение и дарят ощущение летней прохлады в любое время года.

Как правильно приготовить лимонад из бузины точно знает фудблогер Владимир Ярославский. В своем Instagram он также рассказал, как приготовить сироп из входящей в состав лимонада бузины.

Ингредиенты для сиропа

Вода – 1 л

Сахар – 500 гр

Сок лимона – 40 мл

Цветы бузины – 300 гр

Ингредиенты для лимонада

Сироп бузины – 75 гр

Лед – 50 гр

Газированная вода – 200 мл

Лимон – несколько кусков

Мята или тархун по желанию

Способ приготовления

1. Сначала готовим сироп из бузины. Смешиваем воду, сахар и лимонный сок. Доводим до кипения.

2. В банке помещаем цветы бузины и заливаем только что снятым с огня сиропом. Накрываем крышкой и даем остыть.

3. Готовый сироп процеживаем и храним в холодильнике.

4. Готовим лимонад. В стакан помещаем несколько кусков льда. Добавляем газировку и сироп бузины.

5. Добавляем несколько кусков лимона (количество регулируем по желанию). Перемешиваем и подаем на стол.

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