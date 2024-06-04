Лимонад из бузины: готовим освежающий летний напиток
Лимонад из бузины – свежий, освежающий напиток, сочетающий в себе кислинку лимона с ароматом и полезными свойствами бузины. Его легкий вкус и аромат поднимают настроение и дарят ощущение летней прохлады в любое время года.
Как правильно приготовить лимонад из бузины точно знает фудблогер Владимир Ярославский. В своем Instagram он также рассказал, как приготовить сироп из входящей в состав лимонада бузины.
Ингредиенты для сиропа
- Вода – 1 л
- Сахар – 500 гр
- Сок лимона – 40 мл
- Цветы бузины – 300 гр
Ингредиенты для лимонада
- Сироп бузины – 75 гр
- Лед – 50 гр
- Газированная вода – 200 мл
- Лимон – несколько кусков
- Мята или тархун по желанию
Способ приготовления
1. Сначала готовим сироп из бузины. Смешиваем воду, сахар и лимонный сок. Доводим до кипения.
2. В банке помещаем цветы бузины и заливаем только что снятым с огня сиропом. Накрываем крышкой и даем остыть.
3. Готовый сироп процеживаем и храним в холодильнике.
4. Готовим лимонад. В стакан помещаем несколько кусков льда. Добавляем газировку и сироп бузины.
5. Добавляем несколько кусков лимона (количество регулируем по желанию). Перемешиваем и подаем на стол.
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