Лимонад "Мохито": готовим бюджетный и освежающий напиток
Летом, когда температура на дворе достигает максимума, очень хочется попробовать что-нибудь прохладное и освежающее. Поэтому, домашний лимонад "Мохито" – это именно то, что нужно.
Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, как приготовить домашний лимонад "Мохито", чтобы он получился вкусным и освежающим. А еще этот напиток довольно бюджетный.
Ингредиенты
- Сахар – 150 гр
- Вода – 160 мл
- Лимон или лайм – 2 шт
- Сильногазированная вода – 1 л
- Лид
- Мята
Способ приготовления
1. Готовим сироп. В небольшую кастрюлю добавить сахар и залить водой. Поставить на средний огонь, довести до кипения, выключить и охладить до комнатной температуры в стакане. Чтобы творогом быстрее охладить, чашку поставить в воду холодную.
2. В емкость добавляем лед, мяту, лайм или лимон, заливаем охлажденный сироп охлажденный и сок целого выжатого лимона или лайма.
3. Заливаем все сильногазированной водой. Перемешиваем и подаем на стол.
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