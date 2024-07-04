Лимонад "Мохито": готовим бюджетный и освежающий напиток

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
84
Лимонад 'Мохито': готовим бюджетный и освежающий напиток

Летом, когда температура на дворе достигает максимума, очень хочется попробовать что-нибудь прохладное и освежающее. Поэтому, домашний лимонад "Мохито" – это именно то, что нужно.

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Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, как приготовить домашний лимонад "Мохито", чтобы он получился вкусным и освежающим. А еще этот напиток довольно бюджетный.

Лимонад ''Мохито'': готовим бюджетный и освежающий напиток

Ингредиенты

  • Сахар – 150 гр
  • Вода – 160 мл
  • Лимон или лайм – 2 шт
  • Сильногазированная вода – 1 л
  • Лид
  • Мята

Способ приготовления

1. Готовим сироп. В небольшую кастрюлю добавить сахар и залить водой. Поставить на средний огонь, довести до кипения, выключить и охладить до комнатной температуры в стакане. Чтобы творогом быстрее охладить, чашку поставить в воду холодную.

Лимонад ''Мохито'': готовим бюджетный и освежающий напиток

2. В емкость добавляем лед, мяту, лайм или лимон, заливаем охлажденный сироп охлажденный и сок целого выжатого лимона или лайма.

Лимонад ''Мохито'': готовим бюджетный и освежающий напиток

3. Заливаем все сильногазированной водой. Перемешиваем и подаем на стол.

Лимонад ''Мохито'': готовим бюджетный и освежающий напиток

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