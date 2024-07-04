Летом, когда температура на дворе достигает максимума, очень хочется попробовать что-нибудь прохладное и освежающее. Поэтому, домашний лимонад "Мохито" – это именно то, что нужно.

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Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, как приготовить домашний лимонад "Мохито", чтобы он получился вкусным и освежающим. А еще этот напиток довольно бюджетный.

Ингредиенты

Сахар – 150 гр

Вода – 160 мл

Лимон или лайм – 2 шт

Сильногазированная вода – 1 л

Лид

Мята

Способ приготовления

1. Готовим сироп. В небольшую кастрюлю добавить сахар и залить водой. Поставить на средний огонь, довести до кипения, выключить и охладить до комнатной температуры в стакане. Чтобы творогом быстрее охладить, чашку поставить в воду холодную.

2. В емкость добавляем лед, мяту, лайм или лимон, заливаем охлажденный сироп охлажденный и сок целого выжатого лимона или лайма.

3. Заливаем все сильногазированной водой. Перемешиваем и подаем на стол.

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