Лимонад с мятой: готовим самый популярный летний напиток

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
333
Лимонад с мятой: готовим самый популярный летний напиток

Лимонад – самый популярный летний напиток. Он не только освежает в жаркую погоду, но и обладает необыкновенным вкусом и ароматом. Его приготовление дома не требует больших усилий, а вкус поразит каждого.

Как правильно приготовить лимонад дома, чтобы получился вкуснее, чем в ресторане, в Instagram рассказала фудблогер с ником valerikiry. Оказывается, это быстрее, чем пойти в магазин за готовым напитком.

Лимонад с мятой: готовим самый популярный летний напиток

Ингредиенты

  • Мята – 60 гр
  • Лимон – 2 шт
  • Лайм – 1 шт
  • Вода не газированная – 500 мл
  • Вода газированная
  • Сахар –150 гр

Способ приготовления

1. Выжать сок лимона и лайма. Кожи разрезать на частицы и переложить в кастрюлю.

Лимонад с мятой: готовим самый популярный летний напиток

2. Мяту тщательно промыть, измельчить на средние частицы и добавить в кастрюльку. Залить водой и поставить на огонь. После закипания варить в течение 5 мин. Добавить сахар, перемешивать до растворения. Дать остыть.

Лимонад с мятой: готовим самый популярный летний напиток

3. Соединить в лимонаднике выжатый сок, процеженный навар, добавить кусочки лимона, лайма, кубики льда и залить газировкой. Перемешать и подавать на стол.

Лимонад с мятой: готовим самый популярный летний напиток

На OBOZ.UA можно встретить и другие рецепты лимонада:

рецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты