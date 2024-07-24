Летом важно потреблять много жидкости, которая насыщает организм и освежает его в жару. Одним из таких напитков является лимонад.

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Фудблогер Ольга Рябенко в своем Instagram предложила рецепт приготовления лимонада. Она рассказала, как разнообразить этот напиток и сделать его достаточно оригинальным.

Ингредиенты

Лимон – 1 шт

Сгущенка – 80 гр

Вода – 200 мл

Лид

Газированная вода

Способ приготовления

1. Лимон и воду перебиваем блендером.

2. Протираем через сито.

3. Возвращаем в блендер, добавляем сгущенку и снова перебиваем блендером.

4. В бокал кладем лед и заливаем на ⅓ лимонно-сгущенной массой.

5. Вливаем газировку.

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