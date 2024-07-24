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Лимонад со сгущенкой: готовим освежающий оригинальный напиток
Летом важно потреблять много жидкости, которая насыщает организм и освежает его в жару. Одним из таких напитков является лимонад.
Фудблогер Ольга Рябенко в своем Instagram предложила рецепт приготовления лимонада. Она рассказала, как разнообразить этот напиток и сделать его достаточно оригинальным.
Ингредиенты
- Лимон – 1 шт
- Сгущенка – 80 гр
- Вода – 200 мл
- Лид
- Газированная вода
Способ приготовления
1. Лимон и воду перебиваем блендером.
2. Протираем через сито.
3. Возвращаем в блендер, добавляем сгущенку и снова перебиваем блендером.
4. В бокал кладем лед и заливаем на ⅓ лимонно-сгущенной массой.
5. Вливаем газировку.
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