Лимонад со сгущенкой: готовим освежающий оригинальный напиток

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Лимонад со сгущенкой: готовим освежающий оригинальный напиток

Летом важно потреблять много жидкости, которая насыщает организм и освежает его в жару. Одним из таких напитков является лимонад.

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Фудблогер Ольга Рябенко в своем Instagram предложила рецепт приготовления лимонада. Она рассказала, как разнообразить этот напиток и сделать его достаточно оригинальным.

Лимонад со сгущенкой: готовим освежающий оригинальный напиток

Ингредиенты

  • Лимон – 1 шт
  • Сгущенка – 80 гр
  • Вода – 200 мл
  • Лид
  • Газированная вода

Способ приготовления

1. Лимон и воду перебиваем блендером.

Лимонад со сгущенкой: готовим освежающий оригинальный напиток

2. Протираем через сито.

Лимонад со сгущенкой: готовим освежающий оригинальный напиток

3. Возвращаем в блендер, добавляем сгущенку и снова перебиваем блендером.

4. В бокал кладем лед и заливаем на ⅓ лимонно-сгущенной массой.

Лимонад со сгущенкой: готовим освежающий оригинальный напиток

5. Вливаем газировку.

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