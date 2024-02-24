Лимонный фондан с белым шоколадом: как приготовить легкий и очень изысканный десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
57
Лимонный фондан с белым шоколадом: как приготовить легкий и очень изысканный десерт

Фондан – любимый десерт миллионов людей. А как насчет лимонного фондана с начинкой из белого шоколада?

От такого десерта точно никто не сможет отказаться. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.

Лимонный фондан с белым шоколадом: как приготовить легкий и очень изысканный десерт

Ингредиенты

  • Белый шоколад – 180 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Сахарная пудра – 50 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Желток – 1 шт
Видео дня
  • Лимонный сок – 60 мл
  • Цедра лимона – 1 ст.л.
  • Мука – 50 гр
  • Соль – щепотка
  • Ягоды для декора

Способ приготовления

1.Шоколад нарезаем маленькими кусочками, а сливочное масло – кубиками. Растапливаем на водяной бане помешивая.

Лимонный фондан с белым шоколадом: как приготовить легкий и очень изысканный десерт

2. Снимаем с огня, добавляем сахарную пудру, размешиваем. Даем охладиться в течение 5 минут и добавляем яйца, желток, ванилин, лимонный сок с цедрой. Еще раз перемешиваем. Добавляем муку и соль. Перемешиваем до полной однородности.

Лимонный фондан с белым шоколадом: как приготовить легкий и очень изысканный десерт

3. Формы для мафинов смазываем сливочным маслом и выливаем в них тесто. Выпекаем в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов. Фонданы должны будут хорошо подрумяниться.

Лимонный фондан с белым шоколадом: как приготовить легкий и очень изысканный десерт

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты фонданов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты