Фондан – любимый десерт миллионов людей. А как насчет лимонного фондана с начинкой из белого шоколада?

От такого десерта точно никто не сможет отказаться. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.

Ингредиенты

Белый шоколад – 180 гр

Сливочное масло – 100 гр

Сахарная пудра – 50 гр

Яйца – 2 шт

Желток – 1 шт

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Лимонный сок – 60 мл

Цедра лимона – 1 ст.л.

Мука – 50 гр

Соль – щепотка

Ягоды для декора

Способ приготовления

1.Шоколад нарезаем маленькими кусочками, а сливочное масло – кубиками. Растапливаем на водяной бане помешивая.

2. Снимаем с огня, добавляем сахарную пудру, размешиваем. Даем охладиться в течение 5 минут и добавляем яйца, желток, ванилин, лимонный сок с цедрой. Еще раз перемешиваем. Добавляем муку и соль. Перемешиваем до полной однородности.

3. Формы для мафинов смазываем сливочным маслом и выливаем в них тесто. Выпекаем в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов. Фонданы должны будут хорошо подрумяниться.

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