Лимонный фондан с белым шоколадом: как приготовить легкий и очень изысканный десерт
Фондан – любимый десерт миллионов людей. А как насчет лимонного фондана с начинкой из белого шоколада?
От такого десерта точно никто не сможет отказаться. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.
Ингредиенты
- Белый шоколад – 180 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Сахарная пудра – 50 гр
- Яйца – 2 шт
- Желток – 1 шт
- Лимонный сок – 60 мл
- Цедра лимона – 1 ст.л.
- Мука – 50 гр
- Соль – щепотка
- Ягоды для декора
Способ приготовления
1.Шоколад нарезаем маленькими кусочками, а сливочное масло – кубиками. Растапливаем на водяной бане помешивая.
2. Снимаем с огня, добавляем сахарную пудру, размешиваем. Даем охладиться в течение 5 минут и добавляем яйца, желток, ванилин, лимонный сок с цедрой. Еще раз перемешиваем. Добавляем муку и соль. Перемешиваем до полной однородности.
3. Формы для мафинов смазываем сливочным маслом и выливаем в них тесто. Выпекаем в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов. Фонданы должны будут хорошо подрумяниться.
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