Тыквенные, маковые и банановые: Лиза Глинская раскрыла секрет настоящих американских панкейков
Просматривая какие-то американские фильмы, часто можно увидеть, как герои завтракают мини-блинами и поливают их разнообразными сиропами или джемом.
Оказывается, что приготовить такие панкейки проще простого. Они созданы на случай, когда хочется позавтракать быстро, легко и, конечно, вкусно.
А также это идеальный вариант завтрака и просто самостоятельного десерта.
Известный шеф-повар Лиза Глинская поделилась рецептами панкейков: тыквенных, маковых, дрожжевых и банановых. Опубликовано в Intagram.
Тыквенные панкейки
Ингредиенты:
Молоко – 120 мл
Тыквенное пюре – 200 г
Яйца – 100 г
Сахар или кленовый сироп – 30 г
Сливочное масло – 30 г
Мука – 200 г
Разрыхлитель – 5 г
Способ приготовления:
1. Почистить тыкву и порезать мелкими кусочками. Варить до тех пор, пока не станет мягким.
2. Сбить блендером до консистенции пюре.
3. Добавить яйца, кленовый сироп или сахар, растопленное масло и снова взбить блендером.
4. Смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить в пюре.
5. Налить молоко.
6. Жарить панкейки с одной стороны примерно 1-2 минуты, после чего перевернуть их, налить на сковороду 1 ч. л. воды и накрыть крышкой. Жарить примерно еще 1 минуту.
Маковые панкейки с малиной
Ингредиенты:
Кефир 220 – мл
Яйца – 50 г
Сахар – 20 г
Сода – 12 ч. л.
Сливочное масло – 20 г
Мука – 150 г
Мак – 20 г
Замороженная малина или другие ягоды – 80 г
Способ приготовления:
1. Смешать муку, соду и мак.
2. В отдельной миске смешать яйца, сахар и растопленное сливочное масло.
3. Объединить сухие ингредиенты с жидкими.
4. Выложить оладьи на сковороду, на серединку положить ягоды и полностью закрыть тестом.
5. Жарить с обеих сторон.
Дрожжевые панкейки
Ингредиенты:
Молоко – 200 мл
Сахар – 5 г
Ванильный сахар
Сухие дрожжи – 2 г
Мука – 150 г
Растительное масло – 20 мл
Соль
Способ приготовления:
1. Просеять муку через сито, добавить сахар и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10 минут.
2. Добавить соль, теплое молоко и растительное масло. Накрыть тесто пищевой плёнкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут.
3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить панкейки с обеих сторон до золотистой корочки.
4. Выложить на бумажное полотенце.
5. Подавать с вареньем или сметаной.
Банановые панкейки с ягодами
Ингредиенты:
Банан – 200 г
Яйца – 100 г
Тростниковый сахар – 40 г
Рисовая мука – 100 г
Разрыхлитель – 6 г
Свежие или замороженные ягоды – 100 г
Корица или ваниль
Способ приготовления:
1. Бананы, яйца и сахар взбить блендером.
2. Соединить муку и разрыхлитель. Добавить соль и перемешать.
3. Соединить две массы и взбить блендером.
4. Добавить ягоды и перемешать.
5. Обжарить панкейки с обеих сторон под крышкой.
6. Подавать со свежими ягодами и сахарной пудрой.
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