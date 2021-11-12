Тыквенные, маковые и банановые: Лиза Глинская раскрыла секрет настоящих американских панкейков

Просматривая какие-то американские фильмы, часто можно увидеть, как герои завтракают мини-блинами и поливают их разнообразными сиропами или джемом.

Оказывается, что приготовить такие панкейки проще простого. Они созданы на случай, когда хочется позавтракать быстро, легко и, конечно, вкусно.

А также это идеальный вариант завтрака и просто самостоятельного десерта.

Известный шеф-повар Лиза Глинская поделилась рецептами панкейков: тыквенных, маковых, дрожжевых и банановых. Опубликовано в Intagram.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

Молоко – 120 мл

Тыквенное пюре – 200 г

Видео дня

Яйца – 100 г

Сахар или кленовый сироп – 30 г

Сливочное масло – 30 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 5 г

Способ приготовления:

1. Почистить тыкву и порезать мелкими кусочками. Варить до тех пор, пока не станет мягким.

2. Сбить блендером до консистенции пюре.

3. Добавить яйца, кленовый сироп или сахар, растопленное масло и снова взбить блендером.

4. Смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить в пюре.

5. Налить молоко.

6. Жарить панкейки с одной стороны примерно 1-2 минуты, после чего перевернуть их, налить на сковороду 1 ч. л. воды и накрыть крышкой. Жарить примерно еще 1 минуту.

Маковые панкейки с малиной

Ингредиенты:

Кефир 220 – мл

Яйца – 50 г

Сахар – 20 г

Сода – 12 ч. л.

Сливочное масло – 20 г

Мука – 150 г

Мак – 20 г

Замороженная малина или другие ягоды – 80 г

Способ приготовления:

1. Смешать муку, соду и мак.

2. В отдельной миске смешать яйца, сахар и растопленное сливочное масло.

3. Объединить сухие ингредиенты с жидкими.

4. Выложить оладьи на сковороду, на серединку положить ягоды и полностью закрыть тестом.

5. Жарить с обеих сторон.

Дрожжевые панкейки

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл

Сахар – 5 г

Ванильный сахар

Сухие дрожжи – 2 г

Мука – 150 г

Растительное масло – 20 мл

Соль

Способ приготовления:

1. Просеять муку через сито, добавить сахар и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Добавить соль, теплое молоко и растительное масло. Накрыть тесто пищевой плёнкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут.

3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить панкейки с обеих сторон до золотистой корочки.

4. Выложить на бумажное полотенце.

5. Подавать с вареньем или сметаной.

Банановые панкейки с ягодами

Ингредиенты:

Банан – 200 г

Яйца – 100 г

Тростниковый сахар – 40 г

Рисовая мука – 100 г

Разрыхлитель – 6 г

Свежие или замороженные ягоды – 100 г

Корица или ваниль

Способ приготовления:

1. Бананы, яйца и сахар взбить блендером.

2. Соединить муку и разрыхлитель. Добавить соль и перемешать.

3. Соединить две массы и взбить блендером.

4. Добавить ягоды и перемешать.

5. Обжарить панкейки с обеих сторон под крышкой.

6. Подавать со свежими ягодами и сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :