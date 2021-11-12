Тыквенные, маковые и банановые: Лиза Глинская раскрыла секрет настоящих американских панкейков

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Тыквенные, маковые и банановые: Лиза Глинская раскрыла секрет настоящих американских панкейков

Просматривая какие-то американские фильмы, часто можно увидеть, как герои завтракают мини-блинами и поливают их разнообразными сиропами или джемом.

Оказывается, что приготовить такие панкейки проще простого. Они созданы на случай, когда хочется позавтракать быстро, легко и, конечно, вкусно.

А также это идеальный вариант завтрака и просто самостоятельного десерта.

Известный шеф-повар Лиза Глинская поделилась рецептами панкейков: тыквенных, маковых, дрожжевых и банановых. Опубликовано в Intagram.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

  • Молоко – 120 мл

  • Тыквенное пюре – 200 г

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  • Яйца – 100 г

  • Сахар или кленовый сироп – 30 г

  • Сливочное масло – 30 г

  • Мука – 200 г

  • Разрыхлитель – 5 г

Тыквенные панкейки

Способ приготовления:

1. Почистить тыкву и порезать мелкими кусочками. Варить до тех пор, пока не станет мягким.

2. Сбить блендером до консистенции пюре.

3. Добавить яйца, кленовый сироп или сахар, растопленное масло и снова взбить блендером.

4. Смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить в пюре.

5. Налить молоко.

6. Жарить панкейки с одной стороны примерно 1-2 минуты, после чего перевернуть их, налить на сковороду 1 ч. л. воды и накрыть крышкой. Жарить примерно еще 1 минуту.

Маковые панкейки с малиной

Ингредиенты:

  • Кефир 220 – мл

  • Яйца – 50 г

  • Сахар – 20 г

  • Сода – 12 ч. л.

  • Сливочное масло – 20 г

  • Мука – 150 г

  • Мак – 20 г

  • Замороженная малина или другие ягоды – 80 г

Панкейки с маком

Способ приготовления:

1. Смешать муку, соду и мак.

2. В отдельной миске смешать яйца, сахар и растопленное сливочное масло.

3. Объединить сухие ингредиенты с жидкими.

4. Выложить оладьи на сковороду, на серединку положить ягоды и полностью закрыть тестом.

5. Жарить с обеих сторон.

Дрожжевые панкейки

Ингредиенты:

  • Молоко – 200 мл

  • Сахар – 5 г

  • Ванильный сахар

  • Сухие дрожжи – 2 г

  • Мука – 150 г

  • Растительное масло – 20 мл

  • Соль

Дрожжевые панкейки идеально сочетаются с вареньем

Способ приготовления:

1. Просеять муку через сито, добавить сахар и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Добавить соль, теплое молоко и растительное масло. Накрыть тесто пищевой плёнкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут.

3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить панкейки с обеих сторон до золотистой корочки.

4. Выложить на бумажное полотенце.

5. Подавать с вареньем или сметаной.

Банановые панкейки с ягодами

Ингредиенты:

  • Банан – 200 г

  • Яйца – 100 г

  • Тростниковый сахар – 40 г

  • Рисовая мука – 100 г

  • Разрыхлитель – 6 г

  • Свежие или замороженные ягоды – 100 г

  • Корица или ваниль

Банановые панкейки с ягодами

Способ приготовления:

1. Бананы, яйца и сахар взбить блендером.

2. Соединить муку и разрыхлитель. Добавить соль и перемешать.

3. Соединить две массы и взбить блендером.

4. Добавить ягоды и перемешать.

5. Обжарить панкейки с обеих сторон под крышкой.

6. Подавать со свежими ягодами и сахарной пудрой.

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