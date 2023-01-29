Украинские пограничники на фронте сравнили отечественные сухие пайки и те, которые были переданы Испанией и Великобританией. Защитники отметили, что все три "прошли пограничный контроль".

Соответствующее видео 29 января обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В нем пограничник Максим Несмиянов продемонстрировал содержимое сухайпков (ролик размещен внизу новости).

Так, в состав испанского входят бобы и сардина, однако в нем не оказалось приборов и хлеба.

Видео дня

Британского сухайпка, в отличие от испанского, хватает на завтрак, обед и ужин. В нем также есть ложка-вилка. Из блюд – макароны с пастой, бобы, сок, рис, сок и сладости.

В украинском сухпайке есть приборы и салфетки, а также кофе, чай, мед, сахар и соль. На завтрак – каша гречневая со свининой, галеты. На обед – борщ, тушеный картофель с говядиной и хлеб. На ужин – каша гороховая с курицей, хлеб и галеты.

"Борщ весит 500 г. Если разогревать, то все будет хорошо. Даже в таком состоянии он вкусный", – рассказал Максим.

Защитник отметил, что испанский сухпай, в котором нет хлеба и каши, непривычный для украинцев. Английский сухпай также не включает в себя хлеба и галетов, но более привычный, хотя еда в нем более острая.

"Основной плюс этих сухпаев – это партнерская помощь союзников, то есть она есть – это хорошо. Украинский сухпай другой, он нам более близок, потому что там есть хлеб, есть галеты, но, к сожалению, не так много сладкого. Вывод – все три сухпая "прошли пограничный контроль" и это радует", – рассказал пограничник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали трогательное видео встречи украинского пограничника с женой и маленькими детьми. Семья не видела своего защитники с 24 февраля.