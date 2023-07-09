Кабачки – это универсальные овощи для приготовления разнообразных блюд. Одним из таких являются лодочки, фаршированные вкусной и сочной начинкой. Такое блюдо отлично подойдет на ежедневный и праздничный стол.

Нутрициолог Надежда Гамада (pp_body11) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных лодочек из кабачков с фаршем, грибами, помидорами и сыром.

Ингредиенты:

кабачок

куриный фарш – 250 г

помидор – 50 г

шампиньоны – 50 г

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твердый сыр – 40 г

соль, перец

зелень

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить кабачок: помыть, порезать пополам и вырезать серединку (ее выбрасывать не нужно). Должны получиться так называемые две лодочки.

2. После этого измельчить серединку кабачка. Добавить к ней фарш и специи. Тщательно перемешать. Полученной начинкой нафаршировать лодочки.

3. Помидоры и грибы нарезать слайсами. Выложить наверх кабачков.

4. Натереть сыр на терке и посыпать кабачки.

5. Запекать при температуре 180 градусов 25-35 минут. Готово!

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