Лодочки из кабачков: изысканное блюдо на все случаи жизни

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Лодочки из кабачков: изысканное блюдо на все случаи жизни

Кабачки – это универсальные овощи для приготовления разнообразных блюд. Одним из таких являются лодочки, фаршированные вкусной и сочной начинкой. Такое блюдо отлично подойдет на ежедневный и праздничный стол.

Нутрициолог Надежда Гамада (pp_body11) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных лодочек из кабачков с фаршем, грибами, помидорами и сыром.

Рецепт лодочек из кабачков в духовке

Ингредиенты:

  • кабачок
  • куриный фарш – 250 г
  • помидор – 50 г
  • шампиньоны – 50 г
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  • твердый сыр – 40 г
  • соль, перец
  • зелень

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить кабачок: помыть, порезать пополам и вырезать серединку (ее выбрасывать не нужно). Должны получиться так называемые две лодочки.

Кабачки для приготовления блюда

2. После этого измельчить серединку кабачка. Добавить к ней фарш и специи. Тщательно перемешать. Полученной начинкой нафаршировать лодочки.

Лодочки из кабачков в духовке

3. Помидоры и грибы нарезать слайсами. Выложить наверх кабачков.

4. Натереть сыр на терке и посыпать кабачки.

Фаршированные кабачки

5. Запекать при температуре 180 градусов 25-35 минут. Готово!

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