Лодочки из кабачков: изысканное блюдо на все случаи жизни
Кабачки – это универсальные овощи для приготовления разнообразных блюд. Одним из таких являются лодочки, фаршированные вкусной и сочной начинкой. Такое блюдо отлично подойдет на ежедневный и праздничный стол.
Нутрициолог Надежда Гамада (pp_body11) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных лодочек из кабачков с фаршем, грибами, помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- кабачок
- куриный фарш – 250 г
- помидор – 50 г
- шампиньоны – 50 г
- твердый сыр – 40 г
- соль, перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить кабачок: помыть, порезать пополам и вырезать серединку (ее выбрасывать не нужно). Должны получиться так называемые две лодочки.
2. После этого измельчить серединку кабачка. Добавить к ней фарш и специи. Тщательно перемешать. Полученной начинкой нафаршировать лодочки.
3. Помидоры и грибы нарезать слайсами. Выложить наверх кабачков.
4. Натереть сыр на терке и посыпать кабачки.
5. Запекать при температуре 180 градусов 25-35 минут. Готово!
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