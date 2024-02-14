Лосось на овощной подушке: рецепт полноценного обеда за 20 минут
После приготовления такого обеда все останутся довольны, ведь вы насладитесь вкусным, питательным и полноценным блюдом. Кроме этого, довольной останется и хозяйка кухни, потому что блюдо готовится в специальных лодочках, в результате чего посуда остается чистой.
Рецептом полноценного обеда за 20 минут с лососем и овощами поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В своем Instagram она рассказала, что блюдо получается невероятно нежным за сочным.
Ингредиенты
- Стейки лосося – 2 шт.
- Баклажан – 1 шт
- Сладкий перец – 1 шт
- Томаты черри – 6 шт
- Лук – 1 большой
- Чеснок – 2 зуб
- Оливковое масло
- Сливки
- Смесь специй для рыбы
- Пергамент
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.К рыбе добавляем соль и перец. Откладываем в сторону.
2. Овощи нарезаем на ломтики.
3. Составляем из пергамента лодочки, выкладываем в них овощи, поливаем оливковым маслом, присыпаем солью.
4. На овощи выкладываем рыбу, смазываем смесью оливкового масла и чеснока. Присыпаем специями.
5. Поливаем небольшим количеством сливок.
6. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 200 градусах.
Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты с лососем: