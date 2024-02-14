После приготовления такого обеда все останутся довольны, ведь вы насладитесь вкусным, питательным и полноценным блюдом. Кроме этого, довольной останется и хозяйка кухни, потому что блюдо готовится в специальных лодочках, в результате чего посуда остается чистой.

Рецептом полноценного обеда за 20 минут с лососем и овощами поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В своем Instagram она рассказала, что блюдо получается невероятно нежным за сочным.

Ингредиенты

Стейки лосося – 2 шт.

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Баклажан – 1 шт

Сладкий перец – 1 шт

Томаты черри – 6 шт

Лук – 1 большой

Чеснок – 2 зуб

Оливковое масло

Сливки

Смесь специй для рыбы

Пергамент

Соль

Перец

Способ приготовления

1.К рыбе добавляем соль и перец. Откладываем в сторону.

2. Овощи нарезаем на ломтики.

3. Составляем из пергамента лодочки, выкладываем в них овощи, поливаем оливковым маслом, присыпаем солью.

4. На овощи выкладываем рыбу, смазываем смесью оливкового масла и чеснока. Присыпаем специями.

5. Поливаем небольшим количеством сливок.

6. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 200 градусах.

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