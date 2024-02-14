Лосось на овощной подушке: рецепт полноценного обеда за 20 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Лосось на овощной подушке: рецепт полноценного обеда за 20 минут

После приготовления такого обеда все останутся довольны, ведь вы насладитесь вкусным, питательным и полноценным блюдом. Кроме этого, довольной останется и хозяйка кухни, потому что блюдо готовится в специальных лодочках, в результате чего посуда остается чистой.

Рецептом полноценного обеда за 20 минут с лососем и овощами поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В своем Instagram она рассказала, что блюдо получается невероятно нежным за сочным.

Лосось на овощной подушке: рецепт полноценного обеда за 20 минут

Ингредиенты

  • Стейки лосося – 2 шт.
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  • Баклажан – 1 шт
  • Сладкий перец – 1 шт
  • Томаты черри – 6 шт
  • Лук – 1 большой
  • Чеснок – 2 зуб
  • Оливковое масло
  • Сливки
  • Смесь специй для рыбы
  • Пергамент
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.К рыбе добавляем соль и перец. Откладываем в сторону.

2. Овощи нарезаем на ломтики.

3. Составляем из пергамента лодочки, выкладываем в них овощи, поливаем оливковым маслом, присыпаем солью.

Лосось на овощной подушке: рецепт полноценного обеда за 20 минут

4. На овощи выкладываем рыбу, смазываем смесью оливкового масла и чеснока. Присыпаем специями.

Лосось на овощной подушке: рецепт полноценного обеда за 20 минут

5. Поливаем небольшим количеством сливок.

Лосось на овощной подушке: рецепт полноценного обеда за 20 минут

6. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 200 градусах.

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