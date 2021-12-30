Лосось, запеченный с соусом из шампанского: быстрое и вкусное блюдо

Взяли лосося, запекли, сбили желтки с игристым вином, смазали лосося, еще немного подпекли. Действия элементарны, вот честно, но они приводят к очень эффектному результату. Название этого результата: лосось, запеченный с соусом сабайон. Ощущение, будто фея что-то там сделала своей палочкой и превратила праздник во вкус. Это для тех, кто любит на Новый год готовить какие-нибудь впечатления, чтобы за счет блюда почувствовать прекрасность момента. И вот я такого эффекта добился благодаря этой вкусовой выдумке. Кроме ощущения праздника, этот вымысел содержит определенный момент, за который вы меня будете любить еще сильнее. Это простота и скорость приготовления.

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От дивіться самі. Берете філе лосося (500г), поливаєте лимоном, солите та печете 10 хвилин. Я у своїй духовці увімкнув режим грилю,та виставив 200 градусів. Це щоб у мене було відчуття, ніби той лосось готувався на відкритому вогні. Тим часом швиденько на паровій бані робите сабайон. Парова баня - це коли у каструльці кипить вода, ви зверху ставите миску, що не буде стикатися з водою, та робите у тій мисці потрібні вам маніплюції без страху, що замість соусу вийде омлет. Для сабайону наливаєте у миску 100мл ігристого, додаєте сіль, 2 жовтки та збиваєте, доки воно не побілішає трохи та не загусне. Поливаєте тим рибу та печете ще 5 хвилин.

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Майте на увазі, що у мене доволі великий і товстий шмат лосося. Якщо у вас він буде менший, то і у духовці ви його тримаєте менше часу. Цьом.