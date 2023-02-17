Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

Такой ванильный пирог имеет очень пышную текстуру и нежный вкус. Готовится даже проще традиционного бисквита. Поэтому это идеальный вариант быстрого десерта к чаю.

Идея приготовления пышного ванильного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера Тамары с ником tomka_recepti в Instagram.

Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • сахар – 150 г
  • масло – 50 г
  • ванильный экстракт
  • молоко – 100 г
  • масло – 40 г
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  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л

Способ приготовления:

Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

1. Яйца, сахар, масло, ванильный экстракт взбить миксером до пышности.

2. Молоко и масло разогреть до горячего состояния.

Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

3. К яичной массе добавить муку и разрыхлитель, перемешать.

Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

4. Добавить молоко и масло, перемешать.

Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

5. В форму застеленную пергаментом вылить тесто и выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.

Лучше бисквита: как приготовить пышный ванильный пирог к чаю

6. Готовность проверить деревянной шпажкой.

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