Лучше, чем кофе: назван идеальный утренний напиток , который бодрит и укрепляет иммунитет.

Воду обязательно нужно пить всем, особенно летом, не менее 1,5-3 литров. Стоит отметить, что летом из воды можно готовить разные напитки: безалкогольный мохито, лимонад, компоты. Еще очень полезно пить просто воду с лимоном, а еще для тех, кто хочет похудеть, можно готовить воду с огурцом и цитрусовыми.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и очень полезного напитка из воды и имбиря, который по мнению специалистов очень благотворно влияет на организм и очень важно – он бодрит лучше кофе.

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Стоит отметить, что данный напиток очень популярен во всем мире! А также он не только бодрит, как кофе, но и гораздо полезнее, чем кофе и черный чай. Кофе и чай всегда раздражают кишечник, а имбирный напиток нет. Кроме всего прочего, он укрепляет иммунитет, поддерживает пищеварение и обладает антиоксидантными свойствами. А также он помогает в процессе похудения, поскольку отлично сжигает жиры. При достаточно длительном использовании он также улучшит цвет лица и очистит организм от токсинов!

Ингредиенты:

вода теплая – 1 чашка

имбирь

яблочный уксус – 2 ст. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

кленовый сироп – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите имбирь или нарежьте мелко.

2. Добавьте в воду все ингредиенты и поставьте в холодильник на 12 часов и после можно пить.

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