Лучше, чем конфеты: клубничное суфле для детей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
60
Домашнее суфле без сахара

Из клубники можно готовить домашнее мороженое, а также пироги, варенье, вареники, пудинги и нежное суфле. Еще ее можно сушить и добавлять в чай.

Вкусное клубничное суфле

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом легкого, вкусного клубничного суфле, которые очень просто готовится.

Рецепт суфле
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Ингредиенты:

  • клубника – 500 г
  • сахар – 180-200 г
  • вода – 150 мл
  • желатин – 30 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и дайте набухнуть.

Желатин для блюда

2. Клубнику перебейте блендером до однородного состояния и доведите до кипения.

Клубника с сахаром

3. Снимите с огня и добавьте набухший желатин, размешайте до однородности.

Основа для десерта

4. Даем массе остыть до теплого состояния и взбейте 15-20 минут. Масса должна посветлеть, увеличиться в объеме и стать воздушной.

Приготовление десерта

5. Форму застелите пленкой и смажьте растительным маслом без запаха. Перелейте массу в форму и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Готовое суфле

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