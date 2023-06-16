Из клубники можно готовить домашнее мороженое, а также пироги, варенье, вареники, пудинги и нежное суфле. Еще ее можно сушить и добавлять в чай.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом легкого, вкусного клубничного суфле, которые очень просто готовится.

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Ингредиенты:

клубника – 500 г

сахар – 180-200 г

вода – 150 мл

желатин – 30 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и дайте набухнуть.

2. Клубнику перебейте блендером до однородного состояния и доведите до кипения.

3. Снимите с огня и добавьте набухший желатин, размешайте до однородности.

4. Даем массе остыть до теплого состояния и взбейте 15-20 минут. Масса должна посветлеть, увеличиться в объеме и стать воздушной.

5. Форму застелите пленкой и смажьте растительным маслом без запаха. Перелейте массу в форму и оставьте в холодильнике на несколько часов.

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