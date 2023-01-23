Лучше, чем "Оливье": вкусный салат из филе, с ананасом и без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт салата

Самое простое и лучшее блюдо для праздничного обеда и на каждый день – домашние салаты. Готовить их можно из разных овощей, морепродуктов, с мясом, зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, который "забьет" вкус и аромат ингредиентов, а например, йогурт, ароматные масла. 

Салат с виноградом, филе и сыром для праздничного стола

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из филе, яиц, ананасом и без майонеза. 

Рецепт салата без майонеза
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Ингредиенты:

  • отварное или копченое филе – 600 г
  • ананас – 1 банка 
  • кукуруза – 1 банка 
  • яйца – 4 шт.
  • твердый сыр – 150 г
  • белый йогурт – 4-5 ст. л. 
  • горчица в зернах – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте кубиком вместе с яйцами и ананасами. 

Ингредиенты для салата

2. Сыр натрите на терке. 

Приготовление салата

3. Соус: смешайте йогурт с горчицей, перцем и солью, перемешайте. 

Соус для блюда

4. Соберите салат: выложите в миску все ингредиенты, добавьте кукурузу, заправьте соусом и перемешайте.

Готовый салат

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