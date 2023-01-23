Лучше, чем "Оливье": вкусный салат из филе, с ананасом и без майонеза
Самое простое и лучшее блюдо для праздничного обеда и на каждый день – домашние салаты. Готовить их можно из разных овощей, морепродуктов, с мясом, зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, который "забьет" вкус и аромат ингредиентов, а например, йогурт, ароматные масла.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из филе, яиц, ананасом и без майонеза.
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Ингредиенты:
- отварное или копченое филе – 600 г
- ананас – 1 банка
- кукуруза – 1 банка
- яйца – 4 шт.
- твердый сыр – 150 г
- белый йогурт – 4-5 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте кубиком вместе с яйцами и ананасами.
2. Сыр натрите на терке.
3. Соус: смешайте йогурт с горчицей, перцем и солью, перемешайте.
4. Соберите салат: выложите в миску все ингредиенты, добавьте кукурузу, заправьте соусом и перемешайте.
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