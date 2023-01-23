Самое простое и лучшее блюдо для праздничного обеда и на каждый день – домашние салаты. Готовить их можно из разных овощей, морепродуктов, с мясом, зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, который "забьет" вкус и аромат ингредиентов, а например, йогурт, ароматные масла.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из филе, яиц, ананасом и без майонеза.

Видео дня

Ингредиенты:

отварное или копченое филе – 600 г

ананас – 1 банка

кукуруза – 1 банка

яйца – 4 шт.

твердый сыр – 150 г

белый йогурт – 4-5 ст. л.

горчица в зернах – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте кубиком вместе с яйцами и ананасами.

2. Сыр натрите на терке.

3. Соус: смешайте йогурт с горчицей, перцем и солью, перемешайте.

4. Соберите салат: выложите в миску все ингредиенты, добавьте кукурузу, заправьте соусом и перемешайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: