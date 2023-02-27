Лучше, чем омлет и яичница: блюдо из яиц и твердого сыра для завтрака за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Что приготовить из яиц для завтрака

Блюда для завтрака всегда должны быть полезными, сытными и простыми в приготовлении. Идеальными продуктами для этого будут: яйца, творог, твердый сыр, крупы. Из них можно приготовить легкие омлеты, яичницу, сырники и полезные каши. 

Куриные яйца

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для завтрака, основа которого – яйца и твердый сыр. 

Рецепт блюда для завтрака
Видео дня

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт. 
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Сахар – 1/2 ч. л. 
  • Молоко – 100 мл
  • Мука – 75 г
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л. 
  • Твердый сыр – 150 г
  • Зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте и всыпьте муку, разрыхлитель,  тщательно перемешайте.

Приготовление основы для блюда

2. Натрите сыр и добавьте в готовую смесь, перемешайте. 

Твердый сыр

3. Сковороду смажьте растительным маслом, выложите в сковороду тесто и жарьте с обеих сторон под крышкой до румяности.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты