Что приготовить из яиц для завтрака

Лучше, чем омлет и яичница: блюдо из яиц и твердого сыра для завтрака за 5 минут
Блюда для завтрака всегда должны быть полезными, сытными и простыми в приготовлении. Идеальными продуктами для этого будут: яйца, творог, твердый сыр, крупы. Из них можно приготовить легкие омлеты, яичницу, сырники и полезные каши.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для завтрака, основа которого – яйца и твердый сыр.
Видео дня
Ингредиенты:
- Яйца – 1 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1/2 ч. л.
- Молоко – 100 мл
- Мука – 75 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Твердый сыр – 150 г
- Зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте и всыпьте муку, разрыхлитель, тщательно перемешайте.
2. Натрите сыр и добавьте в готовую смесь, перемешайте.
3. Сковороду смажьте растительным маслом, выложите в сковороду тесто и жарьте с обеих сторон под крышкой до румяности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: