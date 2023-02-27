Что приготовить из яиц для завтрака

Блюда для завтрака всегда должны быть полезными, сытными и простыми в приготовлении. Идеальными продуктами для этого будут: яйца, творог, твердый сыр, крупы. Из них можно приготовить легкие омлеты, яичницу, сырники и полезные каши.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для завтрака, основа которого – яйца и твердый сыр.

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Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1/2 ч. л.

Молоко – 100 мл

Мука – 75 г

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Твердый сыр – 150 г

Зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте и всыпьте муку, разрыхлитель, тщательно перемешайте.

2. Натрите сыр и добавьте в готовую смесь, перемешайте.

3. Сковороду смажьте растительным маслом, выложите в сковороду тесто и жарьте с обеих сторон под крышкой до румяности.

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