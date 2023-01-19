Пельмени – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое готовится из самого простого теста, с вкусной мясной начинкой. Но, чтобы они были не забитыми, лучше приготовить для них заварное тесто.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусных "ушек" к супам, борщу, с вкусной мясной начинкой, которые очень быстро готовятся.

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Ингредиенты:

мука – 500 г

кипяток – 500 мл

соль – 1/2 ч. л.

сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Тесто: в муку добавьте соль и сахар и влейте кипяток. Замесите тесто используя лопатку, а когда температура теста немного снизится, можно замесить тесто уже руками. Готовому тесту дайте остыть.

2. Перед тем, как формировать "ушки", дайте тесту остыть до комнатной температуры.

3. Раскатайте тесто, выдавите формой, выложите начинку и хорошо сверните, залепите края.

4. Доведите воду до кипения, сварите "ушки".

Подавайте блюдо горячим, можно со сметаной.

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