Лучше, чем пельмени: "ушки" с мясом к борщу и супам

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Рецепт блюда

Пельмени – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое готовится из самого простого теста, с вкусной мясной начинкой. Но, чтобы они были не забитыми, лучше приготовить для них заварное тесто.

С чем приготовить пельмени

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусных "ушек" к супам, борщу, с вкусной мясной начинкой, которые очень быстро готовятся.

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • кипяток – 500 мл
  • соль – 1/2 ч. л.
  • сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Тесто: в муку добавьте соль и сахар и влейте кипяток. Замесите тесто используя лопатку, а когда температура теста немного снизится, можно замесить тесто уже руками. Готовому тесту дайте остыть.

Как приготовить тесто для пельменей

2. Перед тем, как формировать "ушки", дайте тесту остыть до комнатной температуры.

Домашние пельмени

3. Раскатайте тесто, выдавите формой, выложите начинку и хорошо сверните, залепите края.

Приготовление пельменей

4. Доведите воду до кипения, сварите "ушки".

Как правильно варить пельмени

Подавайте блюдо горячим, можно со сметаной.

Пельмени со сметаной

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты