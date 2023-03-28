Лучше, чем пицца: вкусная ленивая самса без теста
Самса – вкусная выпечка, которую в классическом варианте готовят с мясом, сыром, творогом. Чаще всего кулинары готовят именно мясную, она сыти и может заменит любой пирог и пиццу.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, сочной самсы с куриным фаршем, грибами и твердым сыром.
Ингредиенты:
- тесто фило ( 1 упаковка )
- куриный фарш – 400 г
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 200 г
- сыр твердый – 100 г
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 100 г
- кунжут
- соль, специи
Способ приготовления:
1. На небольшом кусочке сливочного масла обжарьте лук, добавьте порезанные грибы и обжарьте еще 5-7 минут.
2. Добавьте фарш, посолите, добавьте специи и готовьте еще 10-15 минут до готовности.
3. Лист теста фило и промажьте растопленным сливочным маслом, выложите начинку, сверните конвертиком.
4. Переложите конвертики на противень, смажьте яичным желтком, посыпьте кунжутом.
5. Выпекайте в разогретой до 190 С духовке на 25-30 минут до образования золотистой корочки.
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