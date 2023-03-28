Лучше, чем пицца: вкусная ленивая самса без теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Самса с мясом и грибами

Самса – вкусная выпечка, которую в классическом варианте готовят с мясом, сыром, творогом. Чаще всего кулинары готовят именно мясную, она сыти и может заменит любой пирог и пиццу. 

Вкусная самса с мясом

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, сочной самсы с куриным фаршем, грибами и твердым сыром. 

Рецепт самсы
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Ингредиенты:

  • тесто фило ( 1 упаковка )
  • куриный фарш – 400 г
  • лук – 1 шт. 
  • шампиньоны – 200 г
  • сыр твердый – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • кунжут
  • соль, специи

Способ приготовления:

1. На небольшом кусочке сливочного масла обжарьте лук, добавьте порезанные грибы и обжарьте еще 5-7 минут.

Грибы с луком для начинки

2. Добавьте фарш, посолите, добавьте специи и готовьте еще 10-15 минут до готовности.

Куриный фарш

3. Лист теста фило и промажьте растопленным сливочным маслом, выложите начинку, сверните конвертиком.

Тесто фило

4. Переложите конвертики на противень, смажьте яичным желтком, посыпьте кунжутом. 

Приготовление самсы

5. Выпекайте в разогретой до 190 С духовке на 25-30 минут до образования золотистой корочки.

Готовая самса

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