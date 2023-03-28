Самса – вкусная выпечка, которую в классическом варианте готовят с мясом, сыром, творогом. Чаще всего кулинары готовят именно мясную, она сыти и может заменит любой пирог и пиццу.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, сочной самсы с куриным фаршем, грибами и твердым сыром.

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Ингредиенты:

тесто фило ( 1 упаковка )

куриный фарш – 400 г

лук – 1 шт.

шампиньоны – 200 г

сыр твердый – 100 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

кунжут

соль, специи

Способ приготовления:

1. На небольшом кусочке сливочного масла обжарьте лук, добавьте порезанные грибы и обжарьте еще 5-7 минут.

2. Добавьте фарш, посолите, добавьте специи и готовьте еще 10-15 минут до готовности.

3. Лист теста фило и промажьте растопленным сливочным маслом, выложите начинку, сверните конвертиком.

4. Переложите конвертики на противень, смажьте яичным желтком, посыпьте кунжутом.

5. Выпекайте в разогретой до 190 С духовке на 25-30 минут до образования золотистой корочки.

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