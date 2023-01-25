Лучше, чем "Цезарь": полезный и легкий салат на каждый день из простых продуктов
Легкие салаты – лучший вариант блюда для обеда и ужина. Готовить их можно из овощей, лучше сезонных, зелени, а для более сытного варианта добавьте: кальмары, мидии, креветки, рыбу, яйца, мясо. Чтобы салаты были полезными, не заправляйте их майонезом, лучше используйте ароматные масла.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из листья салата, с креветками и ароматным соусом.
Ингредиенты:
- Салатный микс
- Креветки
- Груша
- Апельсин
- Пармезан
- Чеснок
- Специи
Соус:
- Мед – 1/2 ч. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Сок 1/4 лимона
- Масло оливковое – 40 мл
Способ приготовления:
1. Креветки обжарьте на масле с чесноком и специями.
2. Грушу порежьте слайсами и карамелизируйте.
3. Мякоть апельсина отделите от белых пленок, чтобы осталось "филе".
4. Соус: смешайте все ингредиенты.
5. В миску положите листья салата, сверху грушу, апельсин, креветки, тертый или слайсами пармезан и сверху полейте соусом.
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