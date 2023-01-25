Легкие салаты – лучший вариант блюда для обеда и ужина. Готовить их можно из овощей, лучше сезонных, зелени, а для более сытного варианта добавьте: кальмары, мидии, креветки, рыбу, яйца, мясо. Чтобы салаты были полезными, не заправляйте их майонезом, лучше используйте ароматные масла.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из листья салата, с креветками и ароматным соусом.

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Ингредиенты:

Салатный микс

Креветки

Груша

Апельсин

Пармезан

Чеснок

Специи

Соус:

Мед – 1/2 ч. л.

Горчица – 1 ч. л.

Сок 1/4 лимона

Масло оливковое – 40 мл

Способ приготовления:

1. Креветки обжарьте на масле с чесноком и специями.

2. Грушу порежьте слайсами и карамелизируйте.

3. Мякоть апельсина отделите от белых пленок, чтобы осталось "филе".

4. Соус: смешайте все ингредиенты.

5. В миску положите листья салата, сверху грушу, апельсин, креветки, тертый или слайсами пармезан и сверху полейте соусом.

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