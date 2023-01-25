Лучше, чем "Цезарь": полезный и легкий салат на каждый день из простых продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,3 т.
Полезный салат

Легкие салаты – лучший вариант блюда для обеда и ужина. Готовить их можно из овощей, лучше сезонных, зелени, а для более сытного варианта добавьте: кальмары, мидии, креветки, рыбу, яйца, мясо. Чтобы салаты были полезными, не заправляйте их майонезом, лучше используйте ароматные масла. 

Из чего приготовить полезный салат

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из листья салата, с креветками и ароматным соусом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Салатный микс 
  • Креветки
  • Груша
  • Апельсин 
  • Пармезан 
  • Чеснок 
  • Специи 

Соус:

  • Мед – 1/2 ч. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Сок 1/4 лимона 
  • Масло оливковое – 40 мл

Способ приготовления:

1. Креветки обжарьте на масле с чесноком и специями.

Креветки для блюда

2. Грушу порежьте слайсами и карамелизируйте.

Груша для салата 

3. Мякоть апельсина отделите от белых пленок, чтобы осталось "филе". 

4. Соус: смешайте все ингредиенты.

Из чего приготовить легкий соус 

5. В миску положите листья салата, сверху грушу, апельсин, креветки, тертый или слайсами пармезан и сверху полейте соусом. 

Готовый салат

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