Лучше, чем "Цезарь": вкусный салат из филе с зеленью, сыром и кукурузой
Легкие салаты – лучшее блюдо для легкого обеда и ужина. Готовить их можно из разных продуктов, но всегда основа любого салата – овощи, зелень, а для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить морепродукты, рыбу, мясо, сыр и заправить вкусной заправкой.
Кулинар Валерия Деменчук поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата, с куриным филе, листьям салата, помидорами черри.
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Ингредиенты:
- Листья салата
- Кукуруза консервированная – 150 г
- Куриное филе – 300 г
- Помидоры черри – 150 г
- Сыр – 80-100 г
- Майонез(или сметана)
- Горчица – 1 ч. л.
- Соль – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварит или запеките, порежьте кубиком.
2. Помидоры нарежьте на половинки.
3. Сыр натрите на терке.
4. Листья салата порежьте или порвите на кусочки.
5. Все ингредиенты переложите в миску и заправьте майонезом, добавьте горчицу и соль, перемешайте.
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