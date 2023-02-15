Лучше, чем "Цезарь": вкусный салат из филе с зеленью, сыром и кукурузой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Домашний салат

Легкие салаты – лучшее блюдо для легкого обеда и ужина. Готовить их можно из разных продуктов, но всегда основа любого салата – овощи, зелень, а для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить морепродукты, рыбу, мясо, сыр и заправить вкусной заправкой. 

Вкусный салат

Кулинар Валерия Деменчук поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата, с куриным филе, листьям салата, помидорами черри. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Листья салата
  • Кукуруза консервированная – 150 г
  • Куриное филе – 300 г
  • Помидоры черри – 150 г
  • Сыр – 80-100 г
  • Майонез(или сметана)
  • Горчица – 1 ч. л. 
  • Соль – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварит или запеките, порежьте кубиком.

Филе и помидоры

2. Помидоры нарежьте на половинки.

Помидоры черри

3. Сыр натрите на терке.

4. Листья салата порежьте или порвите на кусочки.

Филе и сыр для салата

5. Все ингредиенты переложите в миску и заправьте майонезом, добавьте горчицу и соль, перемешайте.

Вкусный салат

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