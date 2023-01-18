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Лучше, чем "Винегрет": полезный салат из свеклы на каждый день
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для легкого обеда и даже ужина. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается с луком, черносливом, изюмом, специями, чесноком, сметаной и овощами.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с черносливом и орехами.
Ингредиенты:
- Отварная или запеченная свекла – 500 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Уксус яблочный – 1 ст. л.
- Орехи грецкие – 80 г
- Чернослив – 150 г
- Соль – по вкусу
- Сметана – 200 г
- Зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, очистите и натрите на терке, добавьте яблочный уксус и перемешайте.
2. Чернослив залейте кипятком, слейте воду и порежьте его.
3. Орехи поджарьте на сухой сковороде, и порубите мелко, добавьте в свеклу.
4. Добавьте соль, сахар, сметану, перемешайте.
При подаче посыпьте салат измельченной зеленью.
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