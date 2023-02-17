Лучше, чем "Винегрет": полезный салат с запеченной свеклой на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Рецепт салата с запеченной свеклой

Салаты из свеклы – лучшее блюдо для легкого обеда и даже ужина. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается с луком, черносливом, изюмом, специями, чесноком, сметаной и овощами.

Салат из свеклы

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с черносливом и орехами.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Отварная или запеченная свекла – 500 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Уксус яблочный – 1 ст. л.
  • Орехи грецкие – 80 г
  • Чернослив – 150 г
  • Соль – по вкусу
  • Сметана – 200 г
  • Зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, очистите и натрите на терке, добавьте яблочный уксус и перемешайте.

Тертая свекла

2. Чернослив залейте кипятком, слейте воду и порежьте его.

3. Орехи поджарьте на сухой сковороде, и порубите мелко, добавьте в свеклу.

Салат со свеклой, черносливом и орехами

4. Добавьте соль, сахар, сметану, перемешайте.

При подаче посыпьте салат измельченной зеленью.

Готовый салат

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