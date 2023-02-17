Салаты из свеклы – лучшее блюдо для легкого обеда и даже ужина. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается с луком, черносливом, изюмом, специями, чесноком, сметаной и овощами.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с черносливом и орехами.

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Ингредиенты:

Отварная или запеченная свекла – 500 г

Сахар – 2 ст. л.

Уксус яблочный – 1 ст. л.

Орехи грецкие – 80 г

Чернослив – 150 г

Соль – по вкусу

Сметана – 200 г

Зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, очистите и натрите на терке, добавьте яблочный уксус и перемешайте.

2. Чернослив залейте кипятком, слейте воду и порежьте его.

3. Орехи поджарьте на сухой сковороде, и порубите мелко, добавьте в свеклу.

4. Добавьте соль, сахар, сметану, перемешайте.

При подаче посыпьте салат измельченной зеленью.

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