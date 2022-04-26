Лучше и проще "Шарлотки": ароматный яблочный пирог с заварным кремом к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога с яблоками

Если вы любите пироги, а особенно яблочный, он будет отличным вариантом угощения к чаю, а также его можно есть на перекус. Готовятся все пироги очень просто, достаточно всего лишь сделать хорошее тесто, а также вкусную начинку и хорошо пропечь.

Домашний яблочный пирог

Фудблогер Кистаман Рамазанова(kistachka) поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного яблочного пирога с заварным кремом, который будет вкусные за "Шарлотку".

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

Как правильно приготовить заварной крем дома

Крем:

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар – 50 г

Куриные яйца

  • Ванилин – щепотка

  • Кукурузный крахмал – 15 г (или просто взять обычную пшеничную муку 30 гр)

Как приготовить идеальное тесто для пирога

  • Молоко – 250 мл

Тесто:

  • Яйца – 2 шт.

  • Сахар – 100 г​​​​​​​

Настоящее масла не отличается от подделки

  • Молоко – 100 мл

  • Мука – 200 г​​​​​​​

Ингредиенты для вкусного домашнего пирога

  • Разрыхлитель – 12 г

  • Соль – щепотка​​​​​​​

Пшеничная мука

  • Ванилин – щепотка

  • Яблоки – 3 шт.

  • Сливочное масло – 10 г

1. Крем: яйцо смешайте с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и ванилин, влейте молоко и на среднем огне, постоянно помешивая венчиком доведите до густоты. После снимите с огня и переложите готовый крем в кондитерский мешок.

Заварной крем

2. Тесто: яйца взбейте с сахаром и солью до пышной светлой массы, влейте молоко и хорошо перемешайте.

3. Просейте муку и всыпать туда же вместе с разрыхлителем и все взбейте до однородности.

Ингредиенты для пирога

4. Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками любой формы, добавьте их к тесту, перемешайте.

Яблоки для пирога

5. Форму смажьте маслом или просто застелите пергаментом, вылейте яблочное тесто, а сверху выдавите крем из кондитерского мешка в виде спирали.

Яблочный пирог

6. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180 С.

Готовый пирог

Готовое блюдо по желанию присыпьте сахарной пудрой.

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