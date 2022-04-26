Лучше и проще "Шарлотки": ароматный яблочный пирог с заварным кремом к чаю
Если вы любите пироги, а особенно яблочный, он будет отличным вариантом угощения к чаю, а также его можно есть на перекус. Готовятся все пироги очень просто, достаточно всего лишь сделать хорошее тесто, а также вкусную начинку и хорошо пропечь.
Фудблогер Кистаман Рамазанова(kistachka) поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного яблочного пирога с заварным кремом, который будет вкусные за "Шарлотку".
Ингредиенты:
Крем:
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 50 г
Ванилин – щепотка
Кукурузный крахмал – 15 г (или просто взять обычную пшеничную муку 30 гр)
Молоко – 250 мл
Тесто:
Яйца – 2 шт.
Сахар – 100 г
Молоко – 100 мл
Мука – 200 г
Разрыхлитель – 12 г
Соль – щепотка
Ванилин – щепотка
Яблоки – 3 шт.
Сливочное масло – 10 г
1. Крем: яйцо смешайте с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и ванилин, влейте молоко и на среднем огне, постоянно помешивая венчиком доведите до густоты. После снимите с огня и переложите готовый крем в кондитерский мешок.
2. Тесто: яйца взбейте с сахаром и солью до пышной светлой массы, влейте молоко и хорошо перемешайте.
3. Просейте муку и всыпать туда же вместе с разрыхлителем и все взбейте до однородности.
4. Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками любой формы, добавьте их к тесту, перемешайте.
5. Форму смажьте маслом или просто застелите пергаментом, вылейте яблочное тесто, а сверху выдавите крем из кондитерского мешка в виде спирали.
6. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180 С.
Готовое блюдо по желанию присыпьте сахарной пудрой.