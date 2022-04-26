Если вы любите пироги, а особенно яблочный, он будет отличным вариантом угощения к чаю, а также его можно есть на перекус. Готовятся все пироги очень просто, достаточно всего лишь сделать хорошее тесто, а также вкусную начинку и хорошо пропечь.

Фудблогер Кистаман Рамазанова(kistachka) поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного яблочного пирога с заварным кремом, который будет вкусные за "Шарлотку".

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Ингредиенты:

Крем:

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 50 г

Ванилин – щепотка

Кукурузный крахмал – 15 г (или просто взять обычную пшеничную муку 30 гр)

Молоко – 250 мл

Тесто:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 100 г​​​​​​​

Молоко – 100 мл

Мука – 200 г​​​​​​​

Разрыхлитель – 12 г

Соль – щепотка​​​​​​​

Ванилин – щепотка

Яблоки – 3 шт.

Сливочное масло – 10 г

1. Крем: яйцо смешайте с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и ванилин, влейте молоко и на среднем огне, постоянно помешивая венчиком доведите до густоты. После снимите с огня и переложите готовый крем в кондитерский мешок.

2. Тесто: яйца взбейте с сахаром и солью до пышной светлой массы, влейте молоко и хорошо перемешайте.

3. Просейте муку и всыпать туда же вместе с разрыхлителем и все взбейте до однородности.

4. Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками любой формы, добавьте их к тесту, перемешайте.

5. Форму смажьте маслом или просто застелите пергаментом, вылейте яблочное тесто, а сверху выдавите крем из кондитерского мешка в виде спирали.

6. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180 С.

Готовое блюдо по желанию присыпьте сахарной пудрой.