Мясо индейки – одно из самых полезных, в нем есть фосфор, селен, цинк, калий и магний, а также витамины: А, В, D и Е. Стоит отметить, что оно очень питательное, а также при достаточном количестве калорий, мясо содержит очень мало холестерина и считается диетическим. Из него можно делать суп, котлеты и добавлять в салаты.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусной буженины из мяса индейки с морковью и специями, которая будет лучше любой колбасы.

Ингредиенты:

филе индейки – 1 кг

Видео дня

морковь – 1-2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

горчица – 1-2 ч. л.

оливковое масло – 1-2 ст. л. ​​​​​​​

соль и специи для барбекю

лук и сельдерей – по желанию

травы и белое вино – по желанию

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте брусочками морковь.

2. Чеснок порежьте пополам вместе с луком и сельдереем.

3. Нашпигуйте филе морковью и чесноком.

4. Сверху мясо смажьте горчицей, присыпьте солью и специями, полейте маслом и оставьте мясо в холодильнике на всю ночь, чтобы оно хорошо замариновалось.

5. После переложите мясо в форму, добавьте туда порезанный большими кусками лук и сельдерей, можно добавить вино.

6. Форму с мясом поместите в рукав и поставьте запекаться в духовку на 1 час при 240 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: