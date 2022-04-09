Лучше колбасы: домашняя буженина из индейки в рукаве
Мясо индейки – одно из самых полезных, в нем есть фосфор, селен, цинк, калий и магний, а также витамины: А, В, D и Е. Стоит отметить, что оно очень питательное, а также при достаточном количестве калорий, мясо содержит очень мало холестерина и считается диетическим. Из него можно делать суп, котлеты и добавлять в салаты.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусной буженины из мяса индейки с морковью и специями, которая будет лучше любой колбасы.
Ингредиенты:
филе индейки – 1 кг
морковь – 1-2 шт.
чеснок – 2-3 зуб.
горчица – 1-2 ч. л.
оливковое масло – 1-2 ст. л.
соль и специи для барбекю
лук и сельдерей – по желанию
травы и белое вино – по желанию
Способ приготовления:
1. Почистите и порежьте брусочками морковь.
2. Чеснок порежьте пополам вместе с луком и сельдереем.
3. Нашпигуйте филе морковью и чесноком.
4. Сверху мясо смажьте горчицей, присыпьте солью и специями, полейте маслом и оставьте мясо в холодильнике на всю ночь, чтобы оно хорошо замариновалось.
5. После переложите мясо в форму, добавьте туда порезанный большими кусками лук и сельдерей, можно добавить вино.
6. Форму с мясом поместите в рукав и поставьте запекаться в духовку на 1 час при 240 С.
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