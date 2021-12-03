Лучше конфет: "Птичье молоко" по рецепту Лизы Глинской
Если вы давно хотели приготовить дома вкусное угощение – птичье молоко, но никак не решались – прекрасная возможность попробовать сейчас. К тому же, готовится десерт не так сложно, как может показаться.
Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале простым рецептом птичьего молока, которые вы с легкостью приготовите дома.
Совет от кулинара:
все ингредиенты должны быть комнатной температуры
Ингредиенты:
сливочное масло – 150 г
сгущенное молоко – 100 г
вода – 100 мл
сахар – 200 г
агар-агар – 8 гр
белок – 3 шт.
боб тонка (можно и без него, по желанию) – 1 шт.
альбумин (если у вас нет альбумина, можно и без него) – 6 г
лимонная кислота – щепотка
Способ приготовления:
1. Взбейте хорошо размягченное сливочное масло со сгущенным молоком, пока смесь не посветлеет.
2. В сотейник налейте воду, туда натрите на мелкой терке боб тонка и добавьте сахар с агар-агаром, отправьте сотейник на огонь и варите до температуры 109 С.
3. Взбейте хорошо белки до пышной устойчивой массы с альбумином и лимонной кислотой.
4. Готовый сироп со сгущенкой влейте к белкам.
5. Взбивайте эту смесь около 1 минуты, масса должна стать устойчивой.
6. После добавьте взбитое сливочное масло со сгущенкой, еще раз перемешайте до однородности.
7. Очень быстро перелейте массу в форму и разровняйте, уберите в холодильник на 5-6 часов.
8. Готовый десерт присыпьте сахарной пудрой и можно подавать.
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