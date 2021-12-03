Лучше конфет: "Птичье молоко" по рецепту Лизы Глинской

Если вы давно хотели приготовить дома вкусное угощение – птичье молоко, но никак не решались – прекрасная возможность попробовать сейчас. К тому же, готовится десерт не так сложно, как может показаться.

Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале простым рецептом птичьего молока, которые вы с легкостью приготовите дома.

Совет от кулинара:

все ингредиенты должны быть комнатной температуры

Ингредиенты:

сливочное масло – 150 г

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сгущенное молоко – 100 г

вода – 100 мл

сахар – 200 г

агар-агар – 8 гр

белок – 3 шт.

боб тонка (можно и без него, по желанию) – 1 шт.

альбумин (если у вас нет альбумина, можно и без него) – 6 г

лимонная кислота – щепотка

Способ приготовления:

1. Взбейте хорошо размягченное сливочное масло со сгущенным молоком, пока смесь не посветлеет.

2. В сотейник налейте воду, туда натрите на мелкой терке боб тонка и добавьте сахар с агар-агаром, отправьте сотейник на огонь и варите до температуры 109 С.

3. Взбейте хорошо белки до пышной устойчивой массы с альбумином и лимонной кислотой.

4. Готовый сироп со сгущенкой влейте к белкам.

5. Взбивайте эту смесь около 1 минуты, масса должна стать устойчивой.

6. После добавьте взбитое сливочное масло со сгущенкой, еще раз перемешайте до однородности.

7. Очень быстро перелейте массу в форму и разровняйте, уберите в холодильник на 5-6 часов.

8. Готовый десерт присыпьте сахарной пудрой и можно подавать.

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