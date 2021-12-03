Лучше конфет: "Птичье молоко" по рецепту Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,2 т.
Лиза Глинская поделилась секретами приготовления вкусного десерта

Если вы давно хотели приготовить дома вкусное угощение – птичье молоко, но никак не решались – прекрасная возможность попробовать сейчас. К тому же, готовится десерт не так сложно, как может показаться.

Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале простым рецептом птичьего молока, которые вы с легкостью приготовите дома.

Как дома приготовить птичье молоко

Совет от кулинара:

  • все ингредиенты должны быть комнатной температуры

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 150 г

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  • сгущенное молоко – 100 г

  • вода – 100 мл

  • сахар – 200 г

  • агар-агар – 8 гр

  • белок – 3 шт.

  • боб тонка (можно и без него, по желанию) – 1 шт.

  • альбумин (если у вас нет альбумина, можно и без него) – 6 г

  • лимонная кислота – щепотка

Способ приготовления:

1. Взбейте хорошо размягченное сливочное масло со сгущенным молоком, пока смесь не посветлеет.

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2. В сотейник налейте воду, туда натрите на мелкой терке боб тонка и добавьте сахар с агар-агаром, отправьте сотейник на огонь и варите до температуры 109 С.

Яйца для десерта

3. Взбейте хорошо белки до пышной устойчивой массы с альбумином и лимонной кислотой.

4. Готовый сироп со сгущенкой влейте к белкам.

Сгущенное молоко для десерта

5. Взбивайте эту смесь около 1 минуты, масса должна стать устойчивой.

6. После добавьте взбитое сливочное масло со сгущенкой, еще раз перемешайте до однородности.

7. Очень быстро перелейте массу в форму и разровняйте, уберите в холодильник на 5-6 часов.

8. Готовый десерт присыпьте сахарной пудрой и можно подавать.

Готовый десерт

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