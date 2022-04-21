Лучше корейской моркови: шеф повар-поделился рецептом пикантного овощного салата
Для того, чтобы разнообразить праздничное меню и добавить пикантности, готовят корейскую морковь. Но для этого нужно немало времени, ведь блюдо должно настояться. Поэтому стоит воспользоваться более простой и интересной идеей салата. В нем традиционный набор овощей, в числе которых морковь, и эффектная заправка, которая сделает блюдо действительно изысканным.
Идеей приготовления пикантного салата с морковью поделился шеф-повар из Одессы Валерий Пономарь (ponomar_valeriy ) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
огурец – 1 шт
болгарский перец – 1/2 шт
помидор – 2 шт
морковь – 1/2 шт
зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)острый перец – 1/2 шт
Ингредиенты для заправки:
чеснок – 1 зубчик
оливковое масло – 2 ст.л
соевый соус – 1,5 ст.л
черный молотый перец
сок лимона – 1 ч.л
сахар – 1/2 ч.л
Способ приготовления:
1. Овощи нарезать примерно одинаково.
2. Морковь немного посолить и прижать руками, чтобы она стала мягкой.
3. Перемешать с заправкой и пропитаться 10 минут.
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