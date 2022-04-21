Лучше корейской моркови: шеф повар-поделился рецептом пикантного овощного салата

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Лучше корейской моркови: шеф повар-поделился рецептом пикантного овощного салата

Для того, чтобы разнообразить праздничное меню и добавить пикантности, готовят корейскую морковь. Но для этого нужно немало времени, ведь блюдо должно настояться. Поэтому стоит воспользоваться более простой и интересной идеей салата. В нем традиционный набор овощей, в числе которых морковь, и эффектная заправка, которая сделает блюдо действительно изысканным.

Идеей приготовления пикантного салата с морковью поделился шеф-повар из Одессы Валерий Пономарь (ponomar_valeriy ) на своей странице в Instagram.

Рецепт овощного салата от Валерия Пономаря

Ингредиенты:

  • огурец – 1 шт

  • болгарский перец – 1/2 шт

  • помидор – 2 шт

  • морковь – 1/2 шт

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Нарезанные овощи для салата

зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)острый перец – 1/2 шт

Присолка моркови для мягкости

Ингредиенты для заправки:

  • чеснок – 1 зубчик

  • оливковое масло – 2 ст.л

  • соевый соус – 1,5 ст.л

  • черный молотый перец

  • сок лимона – 1 ч.л

  • сахар – 1/2 ч.л

Приготовление заправки для салата

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать примерно одинаково.

2. Морковь немного посолить и прижать руками, чтобы она стала мягкой.

Добавление заправки в салат

3. Перемешать с заправкой и пропитаться 10 минут.

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