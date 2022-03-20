Лучше котлет: вкусные гречаники с соусом для сытного обеда
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо из гречки, добавьте просто туда немного фарша и специй, руками придайте форму и обжарьте. Это будет не только очень просто и легко в приготовлении, но и полезно.
Редакция FoodOboz выбрала для вас очень простой рецепт, который был опубликован на странице в Facebook "Вкусные рецепты", гречаников с мясным фаршем и вкусным томатным соусом.
Ингредиенты:
Мясо любое – 500 г
Гречневая крупа – 150 г
Яйца – 2 шт.
Лук – 2 шт.
Томатный соус – 200 г
Соль, перец – по вкусу
Мука овсяная – 50 г для панировки
Растительное масло – 2-4 ст. л.
Приготовление:
1. Гречневую крупу помойте и всыпать в кипящую подсоленную воду, варите до готовности и обязательно дайте остыть.
2. Мясо пропустите через мясорубку, лук очистите и также пропустите через мясорубку.
3. В готовый фарш добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте.
4. Туда же добавьте гречку и снова хорошо перемешайте.
5. Руками сформируйте котлеты, запанируйте их в муке.
6. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте гречаники с двух сторон до золотистой корочки.
7. Вторую луковицу нарежьте полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, туда же влейте томатный соус и прогрейте.
8. В сковороду с соусом выложите гречаники, накройте крышкой и доведите до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут.
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