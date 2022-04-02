Лучше любого пирога: делимся рецептом яблочного штруделя с орехами к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Вкусный штрудель

Один из самых вкусных домашних сдобных изделий к чаю – штрудель. Готовить их можно на разном тесте, даже из лаваша. Что касается начинок, чаще блюдо готовят с яблочной начинкой, а также с ягодами, творогом, кремом.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего штруделя с яблоками и корицей, который готовится всего 40 минут.

Рецепт штруделя

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 500 г

  • Яблоки – 2 кг

Как дома приготовить вкусный штрудель
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  • Изюм – 200 г

  • Орех грецкий – 200 г

  • Сахар – 200 г

  • Масло сливочное – 100 г

Как выбрать натуральное сливочное масло

  • Корица – 1 ч. л.

  • Ванильный сахар – 20 г

  • Яйцо куриное – 2 шт.​​​​​​​

Яблоки для штруделя

  • Мука – 50 г

  • Мороженое – 100 г

Способ приготовления:⠀

1. Порежьте яблоки кубиком, отправьте в сотейник с сахаром и сливочным маслом, готовьте, пока яблоки не станут мягкими.

Что приготовить из слоеного теста

2. Орехи измельчите.

Орехи для начинки

3. Изюм залейте горячей водой и дайте постоять около 10-15 минут, после высыпьте его к яблокам, перемешайте.

Приготовление штруделя

4. Туда же добавьте корицу, сахар, орехи и перемешайте.

5. Тесто раскатайте, выложите начинку, сверните, аккуратно защепите края.

Штрудель из яблок

6. Выложите штрудель на противень, сделайте надрезы, сверху смажьте желтком и поставьте в духовку 40 минут при 180 С.

Вкусный штрудель с мороженным и яблоками

Готовый штрудель подавайте горячим с мороженым.

Яблочный штрудель

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