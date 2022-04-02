Один из самых вкусных домашних сдобных изделий к чаю – штрудель. Готовить их можно на разном тесте, даже из лаваша. Что касается начинок, чаще блюдо готовят с яблочной начинкой, а также с ягодами, творогом, кремом.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего штруделя с яблоками и корицей, который готовится всего 40 минут.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 г

Яблоки – 2 кг

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Изюм – 200 г

Орех грецкий – 200 г

Сахар – 200 г

Масло сливочное – 100 г

Корица – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 20 г

Яйцо куриное – 2 шт.​​​​​​​

Мука – 50 г

Мороженое – 100 г

Способ приготовления:⠀

1. Порежьте яблоки кубиком, отправьте в сотейник с сахаром и сливочным маслом, готовьте, пока яблоки не станут мягкими.

2. Орехи измельчите.

3. Изюм залейте горячей водой и дайте постоять около 10-15 минут, после высыпьте его к яблокам, перемешайте.

4. Туда же добавьте корицу, сахар, орехи и перемешайте.

5. Тесто раскатайте, выложите начинку, сверните, аккуратно защепите края.

6. Выложите штрудель на противень, сделайте надрезы, сверху смажьте желтком и поставьте в духовку 40 минут при 180 С.

Готовый штрудель подавайте горячим с мороженым.

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