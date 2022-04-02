Лучше любого пирога: делимся рецептом яблочного штруделя с орехами к чаю
Один из самых вкусных домашних сдобных изделий к чаю – штрудель. Готовить их можно на разном тесте, даже из лаваша. Что касается начинок, чаще блюдо готовят с яблочной начинкой, а также с ягодами, творогом, кремом.
Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего штруделя с яблоками и корицей, который готовится всего 40 минут.
Ингредиенты:
Тесто слоеное – 500 г
Яблоки – 2 кг
Изюм – 200 г
Орех грецкий – 200 г
Сахар – 200 г
Масло сливочное – 100 г
Корица – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 20 г
Яйцо куриное – 2 шт.
Мука – 50 г
Мороженое – 100 г
Способ приготовления:⠀
1. Порежьте яблоки кубиком, отправьте в сотейник с сахаром и сливочным маслом, готовьте, пока яблоки не станут мягкими.
2. Орехи измельчите.
3. Изюм залейте горячей водой и дайте постоять около 10-15 минут, после высыпьте его к яблокам, перемешайте.
4. Туда же добавьте корицу, сахар, орехи и перемешайте.
5. Тесто раскатайте, выложите начинку, сверните, аккуратно защепите края.
6. Выложите штрудель на противень, сделайте надрезы, сверху смажьте желтком и поставьте в духовку 40 минут при 180 С.
Готовый штрудель подавайте горячим с мороженым.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: