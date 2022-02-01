Лучше любого пирога: вкусные банановые слойки за 30 минут

Если вы хотите быстро приготовить вкусный пирог, но времени для этого нет, лучшим вариантом для ленивого блюда будет основа – готовое слоеное тесто, а для начинки – любые ягоды и фрукты. Стоит отметить, что из такого теста можно приготовить пироги, хачапури, а также "конвертики" с мясом, сладкие пирожки с яблоком и корицей.

Редакция FoodOboz выбрала для вас идеальный вариант вкусного и очень быстрого в приготовлении десерта – слойки с бананом и шоколадом на слоеном тесте всего за 30 минут, рецепт которых был опубликован в Telegram-канале "Real Food".

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Ингредиенты:

Бананы – 2-3 шт.

Бездрожжевое слоеное тесто – 1 упаковка

Шоколад – 100 г

Яйца – 1 шт.

Кунжутные семечки – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Банан разрежьте пополам, а затем каждую половинку еще раз пополам.

2. Слоеное тесто разморозьте и немного присыпьте мукой, раскатайте и нарезать полосками.

3. Кусочек банана выложите на полоску теста и сверху шоколад, замотайте плотно слоенным тестом.

4. Взбейте яйцо и смажьте верх теста, посыпьте сверху кунжутными семечками.

5. Поставьте в разогретую духовку на 25-30 минут при 180 С.

Слойки получится очень вкусными и ароматными, идеально будут сочетаться с чаем, кофе.

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