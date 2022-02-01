Лучше любого пирога: вкусные банановые слойки за 30 минут
Если вы хотите быстро приготовить вкусный пирог, но времени для этого нет, лучшим вариантом для ленивого блюда будет основа – готовое слоеное тесто, а для начинки – любые ягоды и фрукты. Стоит отметить, что из такого теста можно приготовить пироги, хачапури, а также "конвертики" с мясом, сладкие пирожки с яблоком и корицей.
Редакция FoodOboz выбрала для вас идеальный вариант вкусного и очень быстрого в приготовлении десерта – слойки с бананом и шоколадом на слоеном тесте всего за 30 минут, рецепт которых был опубликован в Telegram-канале "Real Food".
Ингредиенты:
Бананы – 2-3 шт.
Бездрожжевое слоеное тесто – 1 упаковка
Шоколад – 100 г
Яйца – 1 шт.
Кунжутные семечки – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Банан разрежьте пополам, а затем каждую половинку еще раз пополам.
2. Слоеное тесто разморозьте и немного присыпьте мукой, раскатайте и нарезать полосками.
3. Кусочек банана выложите на полоску теста и сверху шоколад, замотайте плотно слоенным тестом.
4. Взбейте яйцо и смажьте верх теста, посыпьте сверху кунжутными семечками.
5. Поставьте в разогретую духовку на 25-30 минут при 180 С.
Слойки получится очень вкусными и ароматными, идеально будут сочетаться с чаем, кофе.
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