Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда
Авокадо – очень питательный плод, который используют для приготовления блюд здорового питания. Это могут быть не только салаты и бутерброды, но и полезный соус. Он значительно лучше магазинных майонеза, сметаны и йогурта.
Идея приготовления полезного соуса к салатам и шаурме опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- вареные яйца – 1 шт.
- горчица – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. В чашу блендера выложить авокадо.
2. Добавить вареное яйцо, горчицу.
3. Выжать лимонный сок (его обязательно, чтобы соус не потемнел).
4. Добавить сушеный чеснок, соль, перец.
5. Взбить погружным блендером в однородную массу.
6. Подходит к салатам и сочетается с лавашом.
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