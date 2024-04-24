Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

Авокадо – очень питательный плод, который используют для приготовления блюд здорового питания. Это могут быть не только салаты и бутерброды, но и полезный соус. Он значительно лучше магазинных майонеза, сметаны и йогурта.

Идея приготовления полезного соуса к салатам и шаурме опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов.

Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • вареные яйца – 1 шт.
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  • горчица – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

1. В чашу блендера выложить авокадо.

2. Добавить вареное яйцо, горчицу.

Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

3. Выжать лимонный сок (его обязательно, чтобы соус не потемнел).

4. Добавить сушеный чеснок, соль, перец.

Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

5. Взбить погружным блендером в однородную массу.

Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

6. Подходит к салатам и сочетается с лавашом.

Лучше майонеза, йогурта и сметаны: универсальный соус из авокадо для любого блюда

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