Авокадо – очень питательный плод, который используют для приготовления блюд здорового питания. Это могут быть не только салаты и бутерброды, но и полезный соус. Он значительно лучше магазинных майонеза, сметаны и йогурта.

Идея приготовления полезного соуса к салатам и шаурме опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

вареные яйца – 1 шт.

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горчица – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. В чашу блендера выложить авокадо.

2. Добавить вареное яйцо, горчицу.

3. Выжать лимонный сок (его обязательно, чтобы соус не потемнел).

4. Добавить сушеный чеснок, соль, перец.

5. Взбить погружным блендером в однородную массу.

6. Подходит к салатам и сочетается с лавашом.

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