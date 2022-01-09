Лучше "Муравейника": вкусный десерт без выпечки из трех ингредиентов всего за 10 минут

Кто же не любит вкусные десерты, конфеты, торты, зефир, суфле, эклеры, мармелад и простое птичье молоко – мало таких найдется. Но не стоит забывать, что самые безопасные сладости – те, которые вы сами приготовите. Не обязательно для приготовления тратить много времени, всегда можно выбрать простой рецепт и даже без выпечки получить вкусное блюдо.

Одним из таких является – десерт из печенья, орехов и вареного сгущеного молока, который вы приготовите без заморочек всего за 10 минут. Рецептом которого поделилась в Instagram фудблогер Катерина ( katyamull), (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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грецкие орехи – 50 г

печенье "к кофе" – 250 г

вареное сгущенное молоко – 100 г

соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье в крошку при помощи блендера или просто при помощи скалки.

2. Орехи измельчите и добавьте туда же.

3. В смесь из печенья и орехов добавьте соль, сгущенное молоко, перемешайте.

4. Руками сформируйте десерт и можно сразу есть.

Идеальная домашняя сгущенка за 15 минут по рецепту Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

цельное молоко – 200 г

сахарная пудра – 200 г

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте сахарную пудру, масло и молоко, перемешайте.

2. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и постоянно помешивайте до полного растворения масла и пудры.

3. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, варите после 10 минут и снимите с огня.

4. Готовое сгущенное молоко переставьте в холодную воду, оно станет густым.

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