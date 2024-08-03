Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке
Блинчик с фруктами прекрасно подходит для завтрака. Его можно есть с кофе или чаем, подать со сметаной. Фрукты подойдут любое, а самое главное, что вы справитесь с таким блюдом очень быстро.
Идея приготовления творога с фруктами опубликована на странице кулинара Алека Миля (mil alexx fit) Instagram. Жарится блинчик на сковороде.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог (5%) – 300 г
- мука – 100 г
- сахар – 40 г
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 3 г
- фрукты – 100 г (персики или другие)
- масло для жарки – 3 г
Способ приготовления:
1. В тарелку разбить яйца, добавить сахар и разрыхлитель.
2. Все вымешать.
3. Добавить творог, снова вымешать.
4. Всыпать муку.
5. Замесить однородное тесто.
6. Сковороду с помощью кисточки смазать растительным маслом и переложить тесто.
7. Разровнять тесто по всей поверхности мокрой ложкой.
8. Фрукты порезать кубиками и выложить на тесто.
9. Поставить на небольшой огонь, готовить при закрытой крышке 5 минут.
10. Перевернуть, готовить с другой стороны еще столько же.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: