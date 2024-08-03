Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

Блинчик с фруктами прекрасно подходит для завтрака. Его можно есть с кофе или чаем, подать со сметаной. Фрукты подойдут любое, а самое главное, что вы справитесь с таким блюдом очень быстро.

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Идея приготовления творога с фруктами опубликована на странице кулинара Алека Миля (mil alexx fit) Instagram. Жарится блинчик на сковороде.

Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог (5%) – 300 г
  • мука – 100 г
  • сахар – 40 г
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 3 г
  • фрукты – 100 г (персики или другие)
  • масло для жарки – 3 г

Способ приготовления:

Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

1. В тарелку разбить яйца, добавить сахар и разрыхлитель.

2. Все вымешать.

Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

3. Добавить творог, снова вымешать.

4. Всыпать муку.

Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

5. Замесить однородное тесто.

6. Сковороду с помощью кисточки смазать растительным маслом и переложить тесто.

Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

7. Разровнять тесто по всей поверхности мокрой ложкой.

8. Фрукты порезать кубиками и выложить на тесто.

Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

9. Поставить на небольшой огонь, готовить при закрытой крышке 5 минут.

10. Перевернуть, готовить с другой стороны еще столько же.

Лучше оладий: как приготовить вкусный блинчик с фруктами на сковородке

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