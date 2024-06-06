По-настоящему празднично и эффектно на праздничном столе будет смотреться салат с икрой. Его можно подать в креманце, выложив все ингредиенты слоями. С икрой прекрасно сочетается лосось, сыр и вареный картофель.

Идея приготовления праздничного салата с красной икрой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Заправляется майонезом.

Ингредиенты:

лосось слабосоленый – 150 г

икра – 100 г

картофель вареный – 2-3 шт.

яйца вареные – 3 шт;

сыр твердый – 120-150 г

лук зеленый – пучок

майонез – несколько ст.л.

Способ приготовления:

1. На дно салатницы выложить порезанный лосось и добавить немного лука.

2. Смазать слегка майонезом.

3. Далее положить потертый вареный картофель и сделать сеточку майонеза.

4. Положить икру.

5. Положить потертое яйцо, майонез и посыпать потертым сыром.

6. Снова майонез и украсить икрой и, по желанию, добавить немного зелени.

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