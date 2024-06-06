Лучше оливье и "Шубы": как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой
По-настоящему празднично и эффектно на праздничном столе будет смотреться салат с икрой. Его можно подать в креманце, выложив все ингредиенты слоями. С икрой прекрасно сочетается лосось, сыр и вареный картофель.
Идея приготовления праздничного салата с красной икрой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Заправляется майонезом.
Ингредиенты:
- лосось слабосоленый – 150 г
- икра – 100 г
- картофель вареный – 2-3 шт.
- яйца вареные – 3 шт;
- сыр твердый – 120-150 г
- лук зеленый – пучок
- майонез – несколько ст.л.
Способ приготовления:
1. На дно салатницы выложить порезанный лосось и добавить немного лука.
2. Смазать слегка майонезом.
3. Далее положить потертый вареный картофель и сделать сеточку майонеза.
4. Положить икру.
5. Положить потертое яйцо, майонез и посыпать потертым сыром.
6. Снова майонез и украсить икрой и, по желанию, добавить немного зелени.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: