Лучше оливье и "Шубы": как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше оливье и 'Шубы': как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

По-настоящему празднично и эффектно на праздничном столе будет смотреться салат с икрой. Его можно подать в креманце, выложив все ингредиенты слоями. С икрой прекрасно сочетается лосось, сыр и вареный картофель.

Идея приготовления праздничного салата с красной икрой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Заправляется майонезом.

Лучше оливье и ''Шубы'': как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

Ингредиенты:

  • лосось слабосоленый – 150 г
  • икра – 100 г
  • картофель вареный – 2-3 шт.
  • яйца вареные – 3 шт;
  • сыр твердый – 120-150 г
  • лук зеленый – пучок
  • майонез – несколько ст.л.

Способ приготовления:

Лучше оливье и ''Шубы'': как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

1. На дно салатницы выложить порезанный лосось и добавить немного лука.

2. Смазать слегка майонезом.

Лучше оливье и ''Шубы'': как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

3. Далее положить потертый вареный картофель и сделать сеточку майонеза.

Лучше оливье и ''Шубы'': как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

4. Положить икру.

Лучше оливье и ''Шубы'': как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

5. Положить потертое яйцо, майонез и посыпать потертым сыром.

6. Снова майонез и украсить икрой и, по желанию, добавить немного зелени.

Лучше оливье и ''Шубы'': как приготовить эффектный праздничный салат с красной икрой

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