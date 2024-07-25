Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

Куриные рулетики могут быть значительно сытнее обычных отбивных. В мясо вкусно завернуть начинку из грибов и крем-сыра. И не смотря на то, что блюдо запекается в духовке, получается очень сочным и не сухим.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Вместо майонеза начинку лучше сделать на йогурте.

Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • шампиньоны – 150 г
  • сыр сливочный – 40 г
  • сыр твердый – 60 г
  • йогурт натуральный – 1 ст.л.
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

1. Грибы обжарить на сухой сковороде.

2. Добавить сливочный творог, йогурт, половину тертого творога, зелень и специи.

Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

3. Тщательно перемешать.

4. Мясо нарезать тонкими пластинками.

Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

5. Отбить и выложить начинку, завернуть в рулетики.

Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

6. Выложить на форму для запекания, посыпать оставшимся сыром.

Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

7. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда

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