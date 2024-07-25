Лучше отбивных: сочные куриные рулетики с грибами для обеда
Куриные рулетики могут быть значительно сытнее обычных отбивных. В мясо вкусно завернуть начинку из грибов и крем-сыра. И не смотря на то, что блюдо запекается в духовке, получается очень сочным и не сухим.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Вместо майонеза начинку лучше сделать на йогурте.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- шампиньоны – 150 г
- сыр сливочный – 40 г
- сыр твердый – 60 г
- йогурт натуральный – 1 ст.л.
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Грибы обжарить на сухой сковороде.
2. Добавить сливочный творог, йогурт, половину тертого творога, зелень и специи.
3. Тщательно перемешать.
4. Мясо нарезать тонкими пластинками.
5. Отбить и выложить начинку, завернуть в рулетики.
6. Выложить на форму для запекания, посыпать оставшимся сыром.
7. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
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