Лучше отварных: как приготовить ленивые пельмени в духовке
Быстро приготовить пельмени можно не только в кастрюле с водой, но и в духовке. Так гораздо проще, потому что не придется лепить каждое изделие по отдельности. Нужно нарезать тесто на кусочки и все запечь в заливке.
Идея приготовления ленивых пельменей в духовке опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti svitlana21 в Instagram. Блюдо получается очень сочным.
Ингредиенты для теста:
- вода – 250 мл.
- яйца – 1 шт.
- мука – 450-500 г
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для подливки:
- морковь – 2 шт.
- сливки – 300 г (можно сметану)
- чеснок – 1 зубчик
- масло сливочное – 100 г
Способ приготовления:
1. В воду добавить яйцо, соль и все перемешать до однородности.
2. Постепенно добавлять муку и вымешивать тесто.
3. Отставить, чтобы тесто отдохнуло.
4. К фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль, специи.
5. Далее готовим подливку, натереть на мелкую терку морковь.
6. Обжарить на масле до готовности.
7. Добавить зелень, соль, чеснок измельченный и сметану.
8. Протушить. Когда начнут кипеть – сразу выключить.
9. Далее разделить тесто на 2 части, раскатать очень тоненько и выложить начинку.
10. Скрутить рулетик, защелкнуть края и нарезать на небольшие кусочки.
11. В форму для запекания на дно налить немного подливки с морковью и выкладываем нарезанные рулетики.
12. Сверху на рулетики вылить всю оставшуюся подливку и добавить стакан воды.
13. Накрыть фольгой и запекать 40 минут при температуре 180 градусов.
14. Снять фольгу и запекать еще 20 минут.
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