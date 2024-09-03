Быстро приготовить пельмени можно не только в кастрюле с водой, но и в духовке. Так гораздо проще, потому что не придется лепить каждое изделие по отдельности. Нужно нарезать тесто на кусочки и все запечь в заливке.

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Идея приготовления ленивых пельменей в духовке опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti svitlana21 в Instagram. Блюдо получается очень сочным.

Ингредиенты для теста:

вода – 250 мл.

яйца – 1 шт.

мука – 450-500 г

‌соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

‌соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для подливки:

морковь – 2 шт.

сливки – 300 г (можно сметану)

чеснок – 1 зубчик

масло сливочное – 100 г

Способ приготовления:

1. В воду добавить яйцо, соль и все перемешать до однородности.

2. Постепенно добавлять муку и вымешивать тесто.

3. Отставить, чтобы тесто отдохнуло.

4. К фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль, специи.

5. Далее готовим подливку, натереть на мелкую терку морковь.

6. Обжарить на масле до готовности.

7. Добавить зелень, соль, чеснок измельченный и сметану.

8. Протушить. Когда начнут кипеть – сразу выключить.

9. Далее разделить тесто на 2 части, раскатать очень тоненько и выложить начинку.

10. Скрутить рулетик, защелкнуть края и нарезать на небольшие кусочки.

11. В форму для запекания на дно налить немного подливки с морковью и выкладываем нарезанные рулетики.

12. Сверху на рулетики вылить всю оставшуюся подливку и добавить стакан воды.

13. Накрыть фольгой и запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

14. Снять фольгу и запекать еще 20 минут.

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