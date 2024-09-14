Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке
Пельмени можно не только вкусно отварить, но и пожарить. Это будет еще и гораздо быстрее. Для такого рецепта вам понадобятся крем-сыр. а также соевый соус.
Идея приготовления жареных пельменей в сливочно-соевом соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instgaram. Сверху обязательно добавьте свежую зелень.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 20 г
- пельмени – 600 г
- крем-творог – 180 г
- соевый соус – 60 г
- соль и перец – по вкусу
- зелень – по вкусу
- крутой кипяток
Способ приготовления:
1. В сковороде разогреть сливочное масло и всыпать пельмени (замороженные).
2. Жарить пельмени, часто перемешивая, до золотистости минут 7.
3. Добавить крем-творог и соевый соус.
4. Немного размешать и влить кипящую воду. Наливаем так, чтобы не полностью покрыть пельмени.
5. Добавить соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености.
6. Накрыть крышкой и проварить еще 7-8 минут.
7. Посыпать порезанной зеленью.
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