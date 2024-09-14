Пельмени можно не только вкусно отварить, но и пожарить. Это будет еще и гораздо быстрее. Для такого рецепта вам понадобятся крем-сыр. а также соевый соус.

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Идея приготовления жареных пельменей в сливочно-соевом соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instgaram. Сверху обязательно добавьте свежую зелень.

Ингредиенты:

сливочное масло – 20 г

пельмени – 600 г

крем-творог – 180 г

соевый соус – 60 г

соль и перец – по вкусу

зелень – по вкусу

крутой кипяток

Способ приготовления:

1. В сковороде разогреть сливочное масло и всыпать пельмени (замороженные).

2. Жарить пельмени, часто перемешивая, до золотистости минут 7.

3. Добавить крем-творог и соевый соус.

4. Немного размешать и влить кипящую воду. Наливаем так, чтобы не полностью покрыть пельмени.

5. Добавить соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености.

6. Накрыть крышкой и проварить еще 7-8 минут.

7. Посыпать порезанной зеленью.

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