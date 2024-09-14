Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

Пельмени можно не только вкусно отварить, но и пожарить. Это будет еще и гораздо быстрее. Для такого рецепта вам понадобятся крем-сыр. а также соевый соус.

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Идея приготовления жареных пельменей в сливочно-соевом соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instgaram. Сверху обязательно добавьте свежую зелень.

Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 20 г
  • пельмени – 600 г
  • крем-творог – 180 г
  • соевый соус – 60 г
  • соль и перец – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • крутой кипяток

Способ приготовления:

Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

1. В сковороде разогреть сливочное масло и всыпать пельмени (замороженные).

2. Жарить пельмени, часто перемешивая, до золотистости минут 7.

Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

3. Добавить крем-творог и соевый соус.

4. Немного размешать и влить кипящую воду. Наливаем так, чтобы не полностью покрыть пельмени.

Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

5. Добавить соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености.

6. Накрыть крышкой и проварить еще 7-8 минут.

Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

7. Посыпать порезанной зеленью.

Лучше отварных: как приготовить вкусные пельмени на сковородке

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