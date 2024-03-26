Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

Вареники можно не только отваривать, но и запекать. В духовке тесто пропаривается, получается очень мягким и сочным. Для начинки идеально подходит квашеная капуста.

Идея приготовления запеченных вареников с капустой опубликована на странице суперфиналистки проекта "МастерШеф" Ольги Рябенко ( olga_riabenko_ ) в Instagram. На дно емкости нужно выложить грибной соус.

Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

Ингредиенты:

  • мука – 320 г
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  • вода (окроп) – 200 мл.
  • соль – ½ ч.л.
  • желток – 1 шт.
  • масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • квашеная капуста – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец.

Ингредиенты для соуса:

  • сушеные белые грибы (если есть) – 100 г
  • шампиньоны – 300 г
  • сливки 20-30% – 500 мл.
  • вода – 200 мл.
  • лук – 2 шт.
  • петрушка
  • соль, сахар – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

1. Квашеную капусту, если она очень кислая, нужно промыть.

2. Лук нарезать кубиками и поджарить на растительном масле. Добавить в капусту, посолить, поперчить и перемешать.

3. Для теста из всех ингредиентов замесить эластичное тесто, сформовать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на пол часа.

Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

4. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать скалкой на присыпанном муком столе в тонкий пласт.

5. Вырезать кружочки, выложить начинку, сформировать вареники.

6. Затем их нужно обязательно заморозить.

7. Если для начинки вы используете сухие грибы – их нужно заранее замочить, а затем откинуть на сито.

Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

8. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на растительном масле до зарумянивания.

9. Добавить лук, нарезанный полукольцами.

10. Влить сливки, добавить соль и сахар и готовить к испарению половины жидкости.

11. Добавить измельченную зелень.

Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

12. На дно кастрюли выложить один слой замороженных вареников. Залить их сверху половиной грибного соуса.

13. Снова выложить слой вареников.

14. Сверху вылить оставшийся грибной соус и влить стакан воды.

Лучше отварных: как приготовить запеченные вареники в духовке

15. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на 40 минут.

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