Вареники можно не только отваривать, но и запекать. В духовке тесто пропаривается, получается очень мягким и сочным. Для начинки идеально подходит квашеная капуста.

Идея приготовления запеченных вареников с капустой опубликована на странице суперфиналистки проекта "МастерШеф" Ольги Рябенко ( olga_riabenko_ ) в Instagram. На дно емкости нужно выложить грибной соус.

Ингредиенты:

мука – 320 г

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вода (окроп) – 200 мл.

соль – ½ ч.л.

желток – 1 шт.

масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

квашеная капуста – 350 г

лук – 1 шт.

соль, перец.

Ингредиенты для соуса:

сушеные белые грибы (если есть) – 100 г

шампиньоны – 300 г

сливки 20-30% – 500 мл.

вода – 200 мл.

лук – 2 шт.

петрушка

соль, сахар – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

1. Квашеную капусту, если она очень кислая, нужно промыть.

2. Лук нарезать кубиками и поджарить на растительном масле. Добавить в капусту, посолить, поперчить и перемешать.

3. Для теста из всех ингредиентов замесить эластичное тесто, сформовать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на пол часа.

4. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать скалкой на присыпанном муком столе в тонкий пласт.

5. Вырезать кружочки, выложить начинку, сформировать вареники.

6. Затем их нужно обязательно заморозить.

7. Если для начинки вы используете сухие грибы – их нужно заранее замочить, а затем откинуть на сито.

8. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на растительном масле до зарумянивания.

9. Добавить лук, нарезанный полукольцами.

10. Влить сливки, добавить соль и сахар и готовить к испарению половины жидкости.

11. Добавить измельченную зелень.

12. На дно кастрюли выложить один слой замороженных вареников. Залить их сверху половиной грибного соуса.

13. Снова выложить слой вареников.

14. Сверху вылить оставшийся грибной соус и влить стакан воды.

15. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на 40 минут.

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